Gratos recuerdos

En la década de los 90 y parte del 2000, Deportivo Iguala participó por 8 temporadas en la Segunda División Profesional; hoy se cumplen 16 años de su último encuentro

Iguala, Gro., Abril 6.- El futbol igualteco tiene guardadas muchas historias para recordar desde la década de los 60 cuando surgió el Deportivo Iguala, primer conjunto que militó en el sector profesional en la Tercera División, ya que hasta la actualidad son 12 conjuntos que han tenido participación a lo largo de una historia donde hay mucho por contar.

Dentro de los 12 equipos que han estado en el sector profesional, 6 han tenido participación en la Segunda División, entre estos otro Deportivo Iguala, conjunto que surgió al final de la década de los 90 y el inicio del Siglo XXI. Este equipo jugó por 8 temporadas para ponerse como la franquicia con más tiempo que ha jugado en la Cuna de la Bandera. Un 6 de abril de 2002 se dio su última participación en su largo historial donde tuvo 144 partidos, en los que cada uno de sus integrantes dejó el alma en la cancha para llegar a la victoria.

En esta edición Diario 21 recuerda a este club que dio muchas alegrías a un público que pudo ser parte de esta historia que se escribió por 5 años en la ciudad “tamarindera”.

LA HISTORIA

Entre los años 1997 y 1998, Mario Castrejón Mota, presidente de la Liga de Futbol Amateur de Iguala tuvo la iniciativa de regresar el futbol profesional al municipio de Iguala luego de la desaparición de los Tamarinderos de Iguala que participaron en la temporada 1996-1997 en la Tercera División, luego de una serie de pláticas acudió a Toluca para tener una charla con la directiva del club “chorizero” y tras escuchar propuestas primero le solicitaron traer la franquicia del Atlético Mexiquense que estaba en la Primera “A”.

Finalmente y de común acuerdo, Castrejón Mota junto con una empresa cervecera y la directiva del Club Toluca decidieron que una franquicia de Segunda División llegara a tierras “tamarinderas”, así finalmente el 8 de agosto de 1998 el Deportivo Iguala hizo su aparición en la Zona Centro Sur para disputar el certamen de Invierno y en la jornada 1 disputada a las 16:00 horas en el Estadio “Ambrosio Figueroa”, el Deportivo Iguala cayó 2-0 ante la Universidad Cuauhtémoc.

A partir de ese momento esta franquicia estuvo en los torneos de Invierno 1998, Verano 1999, Invierno 1999, Verano 2000, Invierno 2000, Verano 2001, Invierno 2001 y finalmente el Verano 2002.

DOS PRESIDENTES PARA EL DEPORTIVO IGUALA

En el historial del conjunto igualteco sólo figuran dos presidentes, Mario Castrejón Mota tomó el cargo en el Invierno 1998 y Verano 1999, en donde la Liga de Futbol Amateur de Iguala se encargó de todos los gastos en traslados y comidas, a partir del tercer torneo el Club Toluca se hizo cargo hasta el final de este conjunto que jugó por última vez en el Verano 2002.

DIRECTORES TÉCNICOS

Para dirigir las riendas del club fueron 5 los técnicos que pasaron por el banquillo, José Luis Velázquez Colosia estuvo en el Invierno 1998, Verano 1999 y el invierno 1999; posteriormente vino Antonio Tafolla, quien dirigió en el Verano 2000 y 13 partidos del Invierno 2000, fue cesado y en su relevo entró Teófilo Molina, quien dirigió dos encuentros y la liguilla hasta la ronda de octavos de final.

En el Verano 2001 entró Jorge Gómez fue cesado en la jornada 10 y entró de nueva cuenta a su relevo Teófilo Molina quien dirigió 5 encuentros; para el Invierno 2001 llegó Óscar Cabrera quien llevó el equipo hasta semifinales y en el Verano 2002 fue cesado pasada media temporada y entró en su lugar Mario Hernández.

Entre la gente que estuvo en el club por mucho tiempo figuran César Núñez, preparador físico; Andrés Alarcón y Manuel Rojas, ambos utileros; entre otros que se entregaron con determinación a los colores blanco y rojo.

EL PRIMER ONCE Y ANOTADOR DEL DEPORTIVO IGUALA

El 8 de agosto de 1998 en la fecha 1 del Invierno 1998, la alineación de los igualtecos estuvo conformada por César Abarca, Juan Chacón, Marco Antonio Rangel, Florencio Benítez, Roberto Arriaga, Sergio Gómez, Enrique Trujillo, Roberto Estrada, Ismael Ruiz, Andrés Delgado y Víctor Roa.

En ese cotejo los locales se vieron sorprendidos y no lograron anotar, tuvo que ser hasta la jornada 2 para que cayera la primera anotación en su visita a las instalaciones de la Noria para enfrentar a Cruz Azul, en donde se tuvieron que reponer de un 1-0 en la primera mitad, pero en la parte complementaria, Juan Chacón con disparo raso puso el empate a uno y de paso se metió en la historia de este club como el primer jugador en anotar.

En el Deportivo Iguala jugaron los oriundos de la Cuna de la Bandera, Carlos Mena, Roberto Díaz, César Abarca, Sergio Gómez, Juan Chacón, Roberto Estrada, Jorge Roa, Víctor Roa, Juan Alvira, Salvador Pita, Óscar Chavelas, Ismael Ruiz, Miguel Ayala, Roberto Arriaga, Erick Peralta, Rodolfo Benítez, Marco Rangel, Enrique Trujillo, Hugo Villanueva, Juan Carlos Rivera y Azael Ocampo, entre otros.

EL LLAMADO DE 4 INTEGRANTES A LA PRESELECCIÓN SUB-17 DE MÉXICO

En el torneo de Invierno 1998, 4 de los integrantes del Deportivo Iguala fueron convocados para estar en la preselección Sub-17 de México que se preparaba para el Mundial de Nueva Zelanda de 1999, Hugo Enrique Kiese, director de Selecciones Nacionales en aquelos años mandó un oficio a las oficinas de la Liga de Futbol Amateur de Iguala para que Miguel Ayala, Jorge Roa, Carlos Mena y Juan Alvira se presentaran al Centro de Alto Rendimiento del 14 del 16 de diciembre, de estos 4, Alvira volvió a ser llamado pero en los últimos filtros no logró quedarse en la lista final.

LOS NÚMEROS EN SUS 8 TEMPORADAS

Las estadísticas que arroja la participación del Deportivo Iguala en 8 torneos son 144 partidos oficiales, entre estos 10 de liguilla, 59 triunfos, 43 empates, 39 derrotas, 229 goles a favor, 196 goles en contra, hizo 222 puntos y ganó 16 series de penaltis donde se jugaba el punto extra cada vez que había un empate en la fase regular.

SUS TRES LIGUILLAS

En toda su participación el Deportivo Iguala estuvo en tres liguillas por el campeonato, la primera ocurrió en el Verano 2000, aquí le tocó enfrentar a Potros Marte en octavos de final, el “Depor” llegaba con marca de 12 victorias en fila y líder general de la Segunda División. En la ida los “atlantistas” jugando en casa se impusieron 2-0 y en la vuelta jugada en el Estadio “Ambrosio Figueroa” empataron 1-1 y con esto los igualtecos fueron eliminados del certamen.

La segunda liguilla ocurrió en el Invierno 2000, en donde Teófilo “Chapa” Molina clasificó a los igualtecos a la liguilla para enfrentar al Veracruz Sporting, en laida jugada en el puerto las cosas terminaron 2-1 para los locales y para el duelo de revancha jugado en Iguala el marcador se detuvo en un 2-2 que terminó con un global de 4-3 para los veracruzanos.

La tercera liguilla se presentó en el Invierno 2001, esta fue la mejor participación del Deportivo Iguala donde llegó hasta las semifinales, en los octavos de final se impuso a los Halcones de Querétaro con global de 4-3, para los cuartos de final derrotaron a Cuatitlán con marcador de 4-3 y en las semifinales le tocó enfrentar al Tapatío, conjunto que contaba entre sus filas con jugadores como Omar Bravo, Alberto Medina, Francisco “Maza” Rodríguez, Alfredo Talavera, Alfonso Sandoval y Jonhy Margallón, entre otros que después debutaron con el primer equipo de Chivas, en la ida jugada en tierras jaliscienses llegó la primera derrota de este certamen con marcador de 5-1.

En la vuelta el Deportivo Iguala salió con todo a la cancha para buscar remontar pero fue en vano, Tapatio se fue al frente y aumentaba la diferencia, pero el descuento llegó y antes de terminar el primer tiempo los locales pudieron recortar la distancia pero el meta Talavera atajó un penal a Erasmo Miranda y al término del partido el marcador se detuvo en 3-1 para dejar el global 6-4.

LA PORRA “PERRA BRIAGA”

El conjunto igualteco nunca caminó solo en sus encuentros, cada 15 días llegaba un público sediento de victoria, entre estos surgió un grupo que se nombró la porra “perra briaga”, esta se colocaba en la tribuna de sol para alentar a su club sin importar los intensos rayos solares que se dejaban sentir en cada cotejo, en ocasiones cuando había duelos de visita hacían el viaje, pero en los 8 torneos de vida siempre estuvo en las buenas y las malas para acompañar al equipo de sus amores.

EL ADIÓS, UN 6 DE ABRIL DE 2002

El último compromiso del Deportivo Iguala llegó el 6 de abril de 2002 cuando enfrentó a Cuernavaca en la fecha 13, ese duelo terminó en empate a 2 goles que los dejó fuera de toda posibilidad para seguir caminando; Job Hernández al minuto 77 fue el último anotador de este equipo que todavía sigue muy presente en el recuerdo de una afición que fue testigo de cada uno de sus encuentros que disputó como local siempre en el Estadio “Ambrosio Figueroa” los sábados y algunos torneos los domingos en punto de las 16:00 horas.