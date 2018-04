Mujeres denuncian actos de violencia política de género en el sol azteca

Integrantes de la Red para el Avance Político de las Mujeres denunciaron que el Tribunal Electoral del Estado (TEE) no garantiza la perspectiva de género en sus resoluciones relacionadas con la postulación de candidaturas para los comicios del 1 de julio.

El órgano electoral jurisdiccional local declaró improcedentes las impugnaciones que presentaron dos aspirantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), lo que generó la inconformidad de las agraviadas, cuya defensa legal anunció que recurrirán al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Zulma Janeth Carvajal Salgado y Rosa María Aguilar Miranda, aspirante a la alcaldía de Iguala y precandidata a diputada local por el distrito electoral 05 con sede en Acapulco, respectivamente, denunciaron actos de violencia política de género por parte del PRD.

Coincidieron en que no se les tomó en cuenta en el proceso de selección de los candidatos, además de que la Comisión Electoral de ese instituto político no les notificó de manera oficial los resolutivos del proceso interno.

Las integrantes de la Red para el Avance Político asistieron este jueves a la sesión del pleno del TEE, en la cual se declararon improcedentes los recursos que promovieron con el argumento de que el PRD no respetó la paridad de género en la postulación de sus candidatos y por violencia política de género, al no notificarles los resolutivos de la elección de los candidatos.

Carvajal Salgado consideró que la resolución del órgano jurisdiccional demuestra que las mujeres guerrerenses siguen expuestas.

También lamentó que se considere “violencia de género” sólo en homicidios, pues el pleno del TEE no consideró los elementos de prueba que presentaron para sustanciar las violaciones que presuntamente cometió su partido en el proceso de selección de candidatos.

“Nosotros pedimos que se oigan, que estén en nuestros zapatos; hay mujeres que les ha costado hasta la vida hacer respetar sus derechos políticos. Nosotros exigimos a las autoridades que trabajen, que cumplan con su responsabilidad”, dijo.

Aseguró que no es “frívolo” estar exigiendo lo que por derecho les corresponde y, en consecuencia, anunció que recurrirán a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para pedir que se respeten sus derechos de ser electas.

También se denunció que prácticamente han sido invisibilizadas por parte de la dirigencia del sol azteca, porque tras la “imposición” de los candidatos, como aspirantes no han recibido ninguna llamada por parte del líder en el estado, Ricardo Barrientos Díaz.

“Yo he sido violentada en todos mis derechos, porque no he tenido ni una llamada ni contestación, estoy invisibilizada. Pero voy a pelear hasta el último momento”, sentenció Carvajal Salgado.