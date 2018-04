Suspende Obras Públicas estatal la tala de árboles en el Huacapa

Después de manifestaciones y marchas de la población en contra de la tala de árboles para realizar la construcción de la ciclovía sobre los márgenes del río Huacapa, el Gobierno del estado a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas informó este jueves, a través de su cuenta de Facebook, que ningún árbol más será cortado en el área.

El miércoles por la noche unas 50 personas, principalmente jóvenes convocados a través de Facebook salieron a las calles para manifestar su inconformidad por el “ecocidio” que se estaría registrando en esa área del Huacapa a la altura del barrio de la Santa Cruz, donde se construye la ciclovía que tendrá una inversión de 63 millones 406 mil 779 pesos.

A través de un comunicado de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas se precisó que atendiendo a la solicitud de la sociedad que se expresa por mantener los árboles ficus en su lugar, “comunicamos que no existe un ecocidio y no han sido talados 50 árboles y no se cortará un árbol más”.

Refiere que el gobierno de Héctor Astudillo Flores siempre se ha caracterizado por actuar de manera responsable y escucha las voces de la ciudadanía y de quienes buscan el beneficio común, al mismo tiempo que genera espacios que permitan el esparcimiento y la sana convivencia.

Y cita que un ejemplo de estos es el recién inaugurado polideportivo en Ometepec, la UDA en Acapulco y el Parque Pezuapa en Chilpancingo.

Y que actualmente, en esta capital, se construye un parque lineal en el Río Huacapa y la ciclovía, espacios que renuevan la imagen de la capital y son una opción adicional para el desarrollo de más de 100 mil niños, niñas y jóvenes, así como de la población en general.

“Con el objetivo de crear un espacio adecuado en el margen del Río Huacapa, se implementarían acciones para renovar la flora existente con especies (forestales) mucho más amigables y que no produjeran daños o afectaciones al concreto, tales como tuberías y colectores marginales del drenaje; para así evitar malos olores, fugas de aguas negras y posibles afectaciones a la salud pública”.

Añade que el proyecto de la ciclovía está siendo constantemente revisado y se le está dando el seguimiento adecuado con los expertos en la materia para tener la opción más viable y funcional sin afectar a la ciudadanía ni al medio ambiente.