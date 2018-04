Arctic Monkeys lanzará nuevo álbum en mayo

Arctic Monkeys publicará el próximo once de mayo su nuevo álbum, “Tranquility Base Hotel & Casino”, anunció el día de ayer en una nota de prensa la banda británica, que no lanzaba material nuevo desde 2013.

Grabado entre Los Ángeles, París y Londres, el que será su sexto disco de estudio ha sido producido por James Ford y Alex Turner, líder y vocalista del grupo.

Once serán los cortes que integrarán este trabajo, los cuales llevarán por título “Star Treatment”, “One Point Perspective”, “American Sports”, “Tranquility Base Hotel & Casino”, “Golden Trunks”, “Four Out Of Five”, “The World’s First Ever Monster Truck Front Flip”, “Science Fiction”, “She Looks Like Fun”, “Batphone” y “The Ultracheese”.

Junto con el lanzamiento de “Tranquility Base Hotel & Casino”, Arctic Monkeys se embarcará el 22 de mayo en Hollywood (EU) en una gran gira internacional que recorrerá los principales recintos y festivales.