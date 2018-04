No se debe dejar a fuerzas federales todo el combate al crimen: Mancera

Zihuatanejo, Gro., Abril 5.- El coordinador del proyecto de gobierno de coalición de Por México al Frente, que forman los partidos PAN, PRD y MC, Miguel Ángel Mancera Espinoza aseguró que no se debe dejar a las fuerzas federales todo el combate al crimen.

Consideró que debe existir una nueva estrategia de seguridad para todo el país e invertir más en la prevención, luego de que en los últimos dos presupuestos anuales han ido a la baja.

“Yo no coincido con quienes de fuera ven a México como un país bélico, ya vimos que alternativas pasadas no han funcionado por ello el Frente presentará su propuesta”, dijo.

En conferencia de prensa en este puerto, acompañado por el presidente del PRD en Guerrero, Ricardo Barrientos; la candidata al Senado, Beatriz Mojica y el candidato a diputado federal por el Distrito 03, Merced Valdovinos Diego, Mancera Espinoza apuntó que un gobierno de coalición es el que verdaderamente puede darle un avance a las políticas económicas que brinden un mejor futuro para el país.

Dijo que antes de descalificar las reformas estructurales, como lo ha hecho “un candidato”, en alusión a Andrés Manuel López Obrador, se deben de revisar de tal forma que puedan optimizarse y en cuanto al tema de construir refinerías para bajar el costo de la gasolina, consideró que no se debe pensar “en hacer inversiones millonarias en ese tema cuando las tecnologías actuales deben estar enfocadas en contar con combustibles amigables con el medio ambiente”.

Por su parte, Beatriz Mojica Morga resaltó que Mancera acompañe y respalde a los candidatos del Frente en Guerrero y subrayó que no se debe olvidar que es un estado que ha sufrido miles de muertes generadas por la violencia del crimen organizado y también de políticos, cuyos homicidios no han sido esclarecidos.

Sobre el mapa de riesgo, sostuvo que la mejor forma de sentirse con protección es con el respaldo de la gente más que con policías, “no podemos, tanto candidatos como ciudadanos, tener escoltas que nos protejan, hay que apoyarnos entre todos y trabajar para devolver la seguridad que exige el pueblo de Guerrero”.

Posteriormente, los candidatos se trasladaron a un evento proselitista donde fue la presentación de campaña de Merced Valdovinos Diego, como candidato a diputado federal por el Distrito 03 de la Costa Grande.