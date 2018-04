Independiente acusa al INE de obstaculizar su candidatura

La aspirante a la diputación local del Distrito 21 por la vía independiente, Corey Sánchez Silvar, denunció que el Instituto Nacional Electoral (INE) le ha puesto muchas “trabas” y no le ha dado una respuesta concreta a su solicitud para participar por ese mecanismo y prueba de ello es que a unas horas de terminar el periodo de registro, el organismo federal no le otorga ninguna constancia donde se avale o niegue el procedimiento.

Sin embargo, Sánchez Silvar aceptó el cargo de vocera y coordinadora de las campañas federales para senadores y diputados federales de la coalición “Por México al Frente” integrada por el PAN, PRD y MC en el Distrito local 21, donde se dijo dispuesta a ayudar y poner lo que esté de su parte para hacer un buen trabajo, porque se trata que los ciudadanos sientan una representación a través de la unión de partidos.

Se quejó que aún y cuando la figura de candidatura independiente sí existe y ella cumplió con todos los requisitos para obtener la postulación por esa vía, el INE le hace dar muchas vueltas y la obstaculiza a pesar de que este jueves a la media noche se cumple el plazo para el registro de abanderados que competirán en las elecciones de julio próximo.

Aseguró que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero (IEPC) sólo es portavoz del INE que manejó todo el sistema y evaluó los apoyos recibidos, así como la información, pero también es el organismo que le ha puesto trabas para obtener la candidatura independiente.

Dijo que su destape y toma de protesta como integrante de esa alianza política tripartita para coordinar los trabajos en el Distrito 21, no interfiere en su objetivo de convertirse en candidata a diputada local por la vía independiente, porque el INE no ha respondido concretamente a su solicitud, “soy la primera mujer en Guerrero en buscar la diputación como independiente y muchos me dicen que soy como el diamante en bruto todavía”.

Se le preguntó si con su toma de protesta siente “coqueteo” de algún partido político, a lo que Corey Sánchez respondió que si eso fuera, entonces el coqueteo sería del PAN, PRD y MC que integran el frente político y por lo tanto pensaría en aceptar la candidatura a la diputación local en caso de que se la ofrecieran y también dialogaría con quienes la apoyaron para conocer si están o no de acuerdo, porque irían con la persona y no tanto con las siglas.

Puntualizó que de obtener la candidatura del PAN, PRD y MC de la que ya están en pláticas, dialogando y viendo no se sentiría “sacrificada” porque le interesa trabajar para la gente, “y si el objetivo es una alianza por qué no, ya que se trata de un trabajo por la sociedad sea candidatura independiente o por un partido político”, acotó.

Defendió que la coalición “Por México al Frente” donde Beatriz Mojica y Mario Ramos buscan las senadurías y Yesenia Galarza la diputación federal por el 02 Distrito electoral tiene futuro político, porque se conjugan experiencia y juventud y se abrieron nuevos espacios para los ciudadanos con interés de participar a pesar que es un círculo pequeño y difícil de entrar.

Sobre la camiseta de la coalición que se puso ayer para fotografiarse con panistas, perredistas y del partido naranja como parte de su estructura distrital, Sánchez Silvar explicó que es un apoyo otorgado al frente como mujeres de un partido o color y para ir sobre una línea.