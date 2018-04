Presencias y Evocaciones

¡Cuán diferente del terrible dios Marte es la cuarta figura del cortejo! sigue al pesado carro del dios guerrero un espíritu alado, leve y sutil como la brisa, cubriendo de flores las huellas de las crujientes ruedas. Es Aprilis, es decir “el que abre”. Aunque no en todos los países guarda la misma relación la unidad de tiempo-mes con los movimientos de la tierra y por consiguiente, con las diferentes estaciones del año. Era para los romanos abril, el mes que abría las puertas de la vida a la naturaleza aletargada y aterida por los fríos del invierno. De este mes decían con admiración “Omnia aperit” esto es “abre todas las cosas”, pues los campos, valles y bosques romanos se revestían de verdor y parecían despertar de un largo sueño de soledad y tristeza.

Curiosamente por estos días en México, las campañas políticas para cargos federales y locales han arrancado formalmente. En los meses anteriores los precandidatos no han hecho otra cosa que tratar de posicionarse en el ánimo de la opinión pública, estableciendo los compromisos, algunos tan inverosímiles que ni en su casa les creen. Han utilizado la descalificación como constante y en el caso de un candidato funda su estrategia sintiéndose víctima de la “persecución del gobierno”.

En los estados y municipios el panorama es también de efervescencia, los que no lograron una candidatura, abjuran de su militancia anterior y buscan los brazos de institutos políticos que antes combatían con ferocidad. Otros, “se disciplinaron” a regañadientes a cambio de premios de consolación o de futuras oportunidades. ¿Dónde quedaron las convicciones y las ideologías?, ¿los principios y las plataformas partidistas?, ¿las verdades otrora incontrovertibles?, son preguntas sin respuestas convincentes. Prevalece el interés por el puesto, la ambición personal por el poder y la desmedida búsqueda del bienestar individual y la notoriedad pública. Casos típicos para el diván del psiquiatra.

Se olvidan del servicio eminente al que están convocados y de la profunda significación de la política como ciencia y como arte. En toda circunstancia hay excepciones que confirman la regla. Conquistaron la candidatura en buena lid, con un pasado sin tacha y con las credenciales de una vida limpia ajena a trampas. Esos candidatos merecen la aprobación popular. Las cantidades estratosféricas de recursos financieros para el proceso electoral deben garantizar elecciones bien organizadas y confiables; los funcionarios de casilla, proceder escrupulosamente en el cumplimiento de la norma; los funcionarios del INE, la FEPADE y el Tribunal Electoral, obrar con plena rectitud y no defraudar al pueblo.

Vuelvo a los candidatos: no perder de vista realizar las mejores campañas, limpias, respetuosas, con calidad. La sociedad anhela representantes a la altura de las necesidades de la República. Escuchamos una y otra vez en los hogares mexicanos la demanda de pan para saciar el hambre; oportunidades de empleo, salud, educación para los hijos, servicios para la comunidad. Pero sobre todo el clamor general es: alto a la corrupción y la inseguridad. Se repite en cafés, calles, oficinas, transportes públicos y no se habla de otra cosa que de sus cualidades o defectos, limitaciones o atributos, aspiraciones, simpatías, rechazos, problemas y esperanzas.

Hemos avanzado sin duda en materia democrática, pero falta mucho por recorrer. La modernidad política se ha ido aplazando, hay que dotarla de sentido social. No menospreciar el papel de la sociedad civil que reclama mayor participación. El nuevo gobierno tiene enfrente el desafío de un México de 120 millones de habitantes que no se sienten suficientemente representados. Más claridad, mejor trabajo y menos retórica. Necesitamos políticos con formación integral y alta dosis de humanismo, que se conduzcan con sencillez, que rechacen pompas y comodidades, fueros y adulaciones cortesanas. Requerimos un presidente fuerte y valiente que use sus facultades e inteligencia para defender nuestros recursos de la depredación interna y externa. Que actúe con oportunidad y aplique la justicia por sobre todos los intereses familiares o de grupo; que se rodee de los mejores talentos para gobernar eficientemente y reafirme nuestro ser histórico; un presidente que se ajuste a la ley y que no asalte las arcas públicas; un ejecutivo vigoroso con una ética pública incuestionable que nos haga respetados y respetables. Que lleve la paz como mexicano patriota, honesto y laborioso. ¿Será mucho pedir?