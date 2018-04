El “Seguro Popular” no desaparecerá, le responde Añorve a López Obrador

Chilpancingo, Gro., Abril 4.- El candidato del PRI al Senado de la República, Manuel Añorve Baños, sentenció que no permitirán la desaparición del “Seguro Popular” como anunció el candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador y aseguró que desde el Congreso de la Unión asignarán recursos para fortalecer los programas sociales orientados a reconstruir el tejido social que abonen a disminuir la incidencia delictiva.

“La política no es un monólogo, sino un diálogo y sobre todo escucharlos a ustedes”, dijo y se comprometió a atender las principales necesidades ciudadanas, al visitar este martes la colonia Los Cedros, ubicada en la parte alta de la zona poniente de esta ciudad capital, en dirección a la comunidad de Amojileca.

“Tenemos que fortalecer a los indecisos, convencer a los nuestros y trabajar de la mano con este ejército que sabe ganar elecciones”, manifestó, y les pidió que promuevan el voto a favor de los todos los candidatos del PRI, cuidar las urnas el día de la elección y fortalecer las estructuras políticas del partido.

También ante vecinos de las colonias Cuernavaca, Tepetates, Sinaí, Terrazas y Agrícola, informó que sus propuestas están orientadas al fortalecimiento de la familia a través de diversas acciones.

LAS PROPUESTAS

Anunció que los senadores y diputados del PRI, de ganar los comicios del 1 de julio, no permitirán la desaparición del Seguro Popular que atiende a más de 2 millones y medio de guerrerenses de escasos recursos.

“Eso es demagogia barata, es un tema de populismo”, señaló y añadió que desde el Congreso de la Unión impulsarán decretos y leyes para fortalecer el programa Prospera y el seguro para Jefas de Familia.

Añorve respaldó la propuesta del candidato presidencial de la coalición “Todos Por México” (PRI-PVME, Panal) José Antonio Meade, de continuar con el combate frontal al narcotráfico en caso de ganar la elección.

Pero agregó que también trabajarán para atacar las causas que generan la violencia a través de acciones que ayuden a reconstruir el tejido social, y en ese sentido prometió que desde el Congreso de la Unión asignarán recursos para crear becas e infraestructura deportivas para jóvenes guerrerenses de alto rendimiento.

Por un lado, dijo, el reforzamiento y equipamiento de los cuerpos de seguridad, en el que se incluya depuración y salario digno de los policías, y por en otra vertiente la reconstrucción del tejido social “para evitar que los muchachos caigan en desánimo al no poder estudiar una carrera universitaria”.

Anunció que impulsará la creación de la beca universal y de transporte para que los jóvenes de nivel medio superior puedan terminar sus estudios y continuar con su instrucción profesional y que para eso asignarán recursos especiales en el presupuesto anual.

Esa beca, explicó, será para jóvenes de escasos recursos y mediante estudios socioeconómicos, porque aclaró que “se van a asignar de acuerdo a su necesidad para que puedan estudiar su carrera universitaria”.

“La beca de transporte, para no irse caminando varias cuadras, todo eso es reconstruir tejido social”, añadió.

Anunció propuestas que fortalezcan el programa de escuelas de tiempo completo con comedores y que la mayoría se instalen en Guerrero, y asimismo refirió que actualmente funcionan 25 mil escuelas de ese tipo en todo el país y que la meta es llegar a 100 mil.

También propuso la creación de guarderías de tiempo completo, incluso nocturnas, para que los padres que trabajan hasta doble turno tengan la tranquilidad.

El candidato del PRI al Senado de la República, también visitó las colonias PRD Parte Alta, Omiltemi, Amelitos y Obrera, acompañado por Beatriz Alarcón Adame, candidata a diputada federal por el Distrito 07 con sede en este municipio.