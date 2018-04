No existe contaminación en agua del Río Balsas, asegura Salud

La Secretaría de Salud en Guerrero aseguró que por estudios epidemiológicos y sanitarios del agua del Río Balsas, no existe contaminación que ponga en riesgo la vida de los pobladores aledaños.

En entrevista, el titular de la Secretaría de Salud en Guerrero, Carlos de la Peña Pintos, informó que por instrucciones del gobernador Héctor Astudillo Flores se ordenó la creación de un equipo de trabajo con autoridades federales y estatales para darle un tratamiento especial de vigilancia al agua del Río Balsas, ante la denuncia que han hecho autoridades agrarias y municipales de los pueblos nahual del Alto Balsas, de que existe contaminación toda vez que presenta una coloración verdosa.

Señaló que tanto la Secretaría de Salud, Comisión Nacional del Agua y Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero, realizan una vigilancia puntual las condiciones del agua del Río Balsas, donde hasta el momento no existe la presencia de cloro residual, solo presenta cloriformes totales y fecales dentro de los estándares normales de indicadores, aunque dijo que Conagua todavía sigue analizando los estudios de oxigenacióna efecto de conocer si existe la presencia de metales en el agua.

Declaró “La coloración verdosa que están denunciando los pobladores se debe a la época de estiaje que nos encontramos en la entidad, el agua se torna un tono verdoso por la falta de oxigenación, solo eso y no porque tenga contaminantes que pongan en riesgo la vida de las personas; los estudios que ha hecho salud con supervisión de autoridades de Conagua y CAPASEG solo nos arrojan que no hay cloro residual, solo tiene cloriformes totales y fecales, que no representan un riesgo”.

El funcionario estatal mencionó que los pobladores están en su derecho de interponer una queja ante la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero ante esta situación, pero dijo que la autoridad estatal y federal sigue trabajando para detectar y comprobarle a la población que no hay contaminación alguna.

Dijo desconocer si las declaraciones de los pobladores de los pueblos nahuas aledaños al Río Balsas estén generando una cortina de humo ante el proceso electoral que se lleva a cabo, por lo que dijo que su obligación como autoridad de Salud era demostrar que el agua no representa ningún riesgo.

Carlos de la Peña Pintos mencionó que todavía no hay fecha, en la que las autoridades de la Comisión Nacional del Agua presenten el estudio completo que le realizaron al Río Balsas, donde pudiera arrojar que contiene minerales o no, mimos que será dado a conocer de manera inmediata.