La restauración de Santa Prisca no afectó la actividad religiosa

La determinación de las autoridades eclesiásticas de cerrar la parroquia de Santa Prisca y San Sebastián durante la Semana Santa, por los trabajos de rehabilitación que se realizan para atender las afectaciones del sismo del pasado 19 de septiembre de 2017, afectaron sólo un poco el desarrollo de las procesiones y las actividades litúrgicas que iniciaron con la procesión de “Domingo de Ramos”, aseguró el cronista de Taxco, Juan Crisóstomo Estrada González.

Dijo que esa decisión no fue tomada por el sacerdote Osvaldo Gómez Sandoval, sino que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) no permitió que el templo fuera abierto en su totalidad para las ceremonias religiosas por las labores de restauración y porque el edificio se encuentra en malas condiciones, como ocurre con el templo del ex Convento de San Bernardino donde también se realizan celebraciones importantes.

Estrada González mencionó que lo más interesante de las actividades de Semana Santa no se realizan en el interior de los templos católicos, porque la mayoría de atractivos de la Semana Mayor como las distintas procesiones se efectúan en el exterior de las iglesias de la ciudad platera, que son admiradas por los taxqueños pero también por el turismo nacional y extranjero que llega al destino colonial.

Consideró importante que los informadores turísticos de la localidad orienten con objetividad a los visitantes todo lo relacionado a la Semana Santa y su significado, así como las costumbres y tradiciones en el municipio, porque los turistas son los mejores promotores de Taxco y sus atractivos en sus lugares de origen para que más gente siga llegando a disfrutar de los actos litúrgicos inigualables de cada año.

Reconoció que el buen comportamiento de la sociedad y la coordinación de las autoridades y representantes de la iglesia, fueron fundamentales para que las procesiones se desarrollaran de la mejor manera posible y todo haya tenido un buen final, porque son miles de vacacionistas los que hacen su arribo al destino colonial para presenciar las actividades religiosas de la semana mayor.

Juan Crisóstomo aseguró que aún y cuando la parroquia de Santa Prisca y San Sebastián estuvo parcialmente cerrada por los trabajos de rehabilitación de los espacios dañados por el temblor del año pasado, eso no impidió el desarrollo de las procesiones porque éstas se realizan en el exterior del templo y por lo tanto se debe poner mucha atención en detalles como la información ofrecida al turismo sobre el significado de la Semana Santa.