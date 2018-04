Parece que no todos gustó la idea de que quienes liderean las empresas criminales de pronto decidan convertirse el Big Brother, en ONG´s con genuino interés en la vida política electoral.

Resulta raro que quienes se dedican al negocio de cultivo, procesamiento y traslado de las drogas, ahora decidan convertirse en los vigilantes de que el proceso electoral sea limpio, que los candidatos no presionen a los electores, no los coaccionen ni los engañen.

Y que cumplan lo prometido.

A cambio, es decir, si eso se respeta, no habrá un político más asesinado.

Eso es lo dice el obispo de la diócesis Chilapa-Chilpancingo, que obtuvo en uno de sus últimos diálogos y acuerdos con narcos de la Sierra.

A decir verdad, parece que la postura o demanda de los susodichos narcos es genuina, pues piden que les cumplan lo que se ofrece en las campañas y rememoran de alguien que no regresó porque argumentó haber pagado el voto.

Pero si solo ofrecen no asesinar políticos y exigen una serie de acciones relacionados con la vida propiamente electoral, fundamentalmente que no engañen a la gente y cumplan lo prometido, no se ve dónde está la ganancia para ellos y para el obispo, una vez que consiguió que devolvieran la luz y agua a la comunidad de Pueblo Viejo.

Se antoja que quienes se dedican a ese lucrativo negocio –y que dicen que ahora ya no lo es tanto– bien pudieron pedir caminos, apoyos con proyectos productivos, inversiones en la sierra, etc., y no quedarse propiamente en las cuestiones electorales.

Tampoco se entiende que el obispo le ande haciendo al representante del INE o de los candidatos, cuando debió poner en la mesa de acuerdos que se deje de asesinar jóvenes, mujeres, viejos y niños.

Es decir, buscar una paz social reduciendo las acciones de violencia.

Los candidatos pueden estar tranquilos, promete Salvador Rangel; pero ¿y los jóvenes, las mujeres, los comerciantes, etc., etc.?

Cabe la pregunta: ¿Por qué pidió por los candidatos y no que dejen de caer jóvenes asesinados en la capital?

Es decir, el obispo debe cuidar a su feligresía, no a los candidatos, que no le están pidiendo interceda por ellos.

A no ser que el papel del obispo Salvador Rangel tenga una clara intencionalidad política electoral y su corazoncito ya esté con determinado opción política en la rebatinga por el poder y en su rol de lleva y trae, busque como acomodar los mensajes de tal manera que su discurso lo engarce con el de aquellos que desde este momento están pidiendo que no haya fraude electoral.

No hay nada de malo que los sacerdotes y obispos tengan su preferencia político electoral, porque en sí, en su formación son hombres políticos.

Lo malo es que el obispo termine convertido en alguien que busque cómo influir en el ánimo electoral de los ciudadanos de Guerrero, mediante mensajes a los candidatos que buscan un espacio de representación en este proceso electoral.

UNA VERDADERA SORPRESA DIO LA DIPUTADA FEDERAL con licencia, Silvia Rivera Carbajal.

Es alta la probabilidad de que solicite su registro como candidata a diputada por el distrito 18 con sede en Pungarabato, pero por MORENA.

Después de que en su partido, el PRI, no pudo obtener candidatura alguna, se maneja la posibilidad de que migre al partido de AMLO, donde existe la posibilidad de que le abran un espacio para su candidatura.

Silvia Rivera fue muchos años líder del OMPRI, es decir, trabajó para las mujeres del PRI, por lo que puede resultar difícil de creer este salto que dará de partido, cuando fue fiel militante priista.

Sin embargo, los partidos son de todos, no de unos cuantos, como algunos quieren creer, y por esa condición cualquiera que así lo decida y conviene a sus intereses puede ingresar o renunciar al instituto que vaya o no de acuerdo a sus intereses.

Por eso vemos con curiosidad como muchos políticos han decidido cambiar de partido en busca de mejores expectativas para sí o sus grupos.

Aunque no es raro, sí causa extrañeza el cambio de Silvia Rivera.

No obstante, está en todo su derecho de cambiar de bando, partido o religión, al igual que todos los que han decidido hacerlo y lo harán en este proceso electoral.

Eso siempre así ha sido y seguirá siendo en la política en México y en el mundo.