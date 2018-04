Averígüelo Vargas

Las campañas electorales y hasta la necesidad de hacer algunos relevos en el gabinete estatal, el gobernador Héctor Astudillo extendió 5 nombramientos en las Secretarías de Desarrollo Social, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de la Juventud, Secretaría de Asuntos Indígenas y en la subsecretaría de Finanzas.

A la Sedesol entra Mario Moreno Arcos, un priista de amplia experiencia, destacado operador político del PRI, que en todas sus contiendas por algún puesto popular, ha resultado triunfador, como son los dos casos en que compitió por la presidencia municipal, una vez por una diputación local, y otras dos por la diputación federal del distrito 07, que incluye a los municipios del Centro del estado, con cabecera en Chilpancingo.

Recientemente se desempeñó como delegado del ISSSTE en el estado, donde logró en poco tiempo que estuvo en ese lugar introducir ventajas importantes para los derechohabientes, para quienes se abrieron miles de créditos de corto plazo, por cerca de 2 mil millones de pesos, una gestión que no se había visto anteriormente en ese organismo de asistencia social.

Por su amplio contacto con la ciudadanía de todo el estado, MMA podrá cumplir con una exitosa gestión al frente de esa dependencia del gobierno estatal, si se le proporcionan los apoyos necesarios para realmente cumplir una gestión destacada.

En esa dependencia estatal, Mario Moreno podrá fortalecer sus lazos buenas relaciones con amplios grupos de los guerrerenses que requieren de apoyos diversos, lo que habrá de refrendar su posicionamiento ante los guerrerenses, que le permitirá plantear nuevas proyecciones políticas en el mediano plazo, sobre todo cuando se vengan las nuevas elecciones en el año de 2021, cuando tenga que elegirse al sucesor del titular del Poder Ejecutivo del estado de Guerrero.

En los nuevos nombramientos que decidió el gobernador Astudillo, Alan Ramírez Hernández, va a la Secretaría del Medio ambiente; Javier Rojas Benito, secretario de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas; Luis Aguirre Justo, secretario de la Juventud, y Jaime Ramírez Solís, entra a la subsecretaría de Administración, en el lugar que dejó Tulio Pérez Calvo.

Las renuncias que dieron lugar a estas designaciones fueron las de Alicia Zamora Villalva, en Sedesol; Karen Castrejón Trujillo, en Semaren; de Gilberto Solano en Asuntos Indígenas, y de Humberto Díaz, en la Sejuve.

ADVIERTE SEGOB AL OBISPO DE CHILPANCINGO QUE EL GOBIERNO NO NEGOCIA CON CRIMINALES. —La Secretaría de Gobernación advirtió que la aplicación de la ley no se negocia con los criminales, como pretende hacerlo el obispo de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, quien ha adoptado una actitud fuera de la ley al reunirse con supuestos cabecillas de grupos delincuenciales, algunos de los cuales podrían tener participación en los asesinatos de los precandidatos que se dieron en meses anteriores, además de las decenas o cientos de muertes de civiles de grupos contrarios.

El titular de la Segob, Alfonso Navarrete Prida, hizo ver que el Estado mexicano tiene la obligación de aplicar la ley con todo el rigor necesario a quienes generan la violencia, además de estar obligado a buscarlos, aprehenderlos y someterlos a la justicia, para que paguen por los crímenes que han cometido en el estado de Guerrero, que suman cientos de casos.

Planteó Navarrete, entrevistado después de un evento público, que el gobierno mexicano no negocia la aplicación de la ley de ninguna manera y que no existe ninguna posibilidad de que eso ocurra, porque no es un caso que esté a discusión, ya que “las leyes se acatan y se cumplen”.

Realmente no es posible que el obispo Rangel, quien ha mostrado una conducta fuera de lo que le corresponde como ministro religioso, no tiene porqué andar buscando a los delincuentes para reunirse con ellos, dialogar y aparentemente ofrecer que no se les aplicará la ley a cambio de que no sigan matando candidatos en las regiones peligrosas del estado.

El funcionario federal, responsable del combate a la delincuencia y de evitar que los ministros religiosos no intervengan en asuntos que son competencia exclusiva del gobierno, advirtió que han llevado este caso a la Conferencia del Episcopado Mexicano y con el arzobispo primado de México, para analizar la situación del obispo de Chilpancingo y decidir qué medidas deben aplicarse para evitar que intervenga en cuestiones que le son totalmente ajenas.

No sería extraño que las autoridades religiosas de México y hasta del Vaticano decidan remover a este obispo que anda haciendo tratos con los mayores delincuentes que han causado tanto daño en el estado de Guerrero.

REGISTRA EL PRI A SUS PRIMEROS CANDIDATOS LAS DIPUTACIONES LOCALES. —Por solicitud de la dirigencia estatal del PRI, fue registrado un primer bloque de candidatos a diputados locales por la vía de mayoría relativa, entre los que están César Armenta Adame, del distrito 01, y ex secretario particular del gobernador Astudillo; Ricardo Moreno Arcos, al distrito 02, para regresar al Congreso del estado por medio de una elección, ya que en la actualidad ocupaba una diputación plurinominal.

Hasta ahora, el priismo sólo registró a 11 de sus candidatos a diputados locales, de los que suman 28 que deben ganar en las urnas su curul, además de las 18 plurinominales, que se entregan a los partidos por la mayor cantidad de votos obtenidos.

Otras propuestas priistas son la de Omar Jalil Flores Majul, quién buscará la curul del distrito 21, mientras que Abel Montúfar Mendoza competirá en el distrito 17, de Tierra Caliente.

En el Distrito 04 se registró a María Edilma Galeana Mellín; en el 11 va Graciela González Carlino; en el 15 contenderá Alejandro Contreras Velazco; mientras que en el 23, de Huitzuco, va Héctor Ocampo Arcos; por el 26, Rosa Reyes Bello; en el 27, Rosalinda Mata Salcedo y por el 28, Nicolás Diego Herrera, alcalde con licencia de Alcozauca.

El PRI estatal espera mantener la mayoría de las diputaciones locales, como ocurre en la actualidad, aunque la competencia va a ser bastante complicada y ahora son tres alianzas las que pelearán la mayoría de las diputaciones, como es el caso de la que encabeza el PRI, la del Frente del PRD-PAN y el de Morena.

Habrá que ver de cuál cuero salen más correas.