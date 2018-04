Revista de la Semana

Coincidentemente hace ocho días en que apareció mi artículo sobre el Viacrucis, según me contaron; ese mismo día por la tarde queriendo hacer la competencia a la Pasión de Cristo que se representa en Iztapalapa, en los Pinos se acordó llevar a cabo también una escenificación, por lo que convocaron a todos los políticos del momento a participar.

Como todos llegaron puntualmente, pues no querían quedar fuera del reparto, el vocero del Gobierno y organizador del evento Eduardo Sánchez Hernández, empezó por agradecer la puntualidad y presencia de los asistentes, recalcando que, aunque durante las campañas todos los candidatos se dan hasta con la cubeta; sin embargo, terminado el proceso electoral –obra que interpretan magníficamente-, después viene la calma y llegan a acuerdos, así terminan todos contentos y sonrientes.

Ahora bien, siguió en uso de la palabra el vocero, lo primero que tenemos que hacer es asignar los distintos papeles: “Como mañana jueves se celebra la última cena, ¿quiénes quieren ser los apóstoles? “Nosotros –gritaron al unísono los 12 Senadores del PRD que hace un año renunciaron a su bancada en la Cámara Alta-. “Y ¿quién será Judas?” interrogó el vocero. “Miguel Ángel Barbosa”, propuso de inmediato Alejandra Barrales; el vendió el PRD a López Obrador por un hueso.

El organizador prosiguió. Ahora pensemos en el Viernes Santo, cuando se recuerda la Crucifixión y pregunta: “¿Quiénes serán los ladrones que acompañen a Jesús en la cruz? “Por eso no tenemos que preocuparnos”, dice Anaya, “tenemos una lista enorme de candidatos”. De 9 exgobernadores (6 de ellos encarcelados) se les han asegurado bienes por 6 mil mdp. “Pero, como ellos ya están purgando, mejor utilicemos a Napito y a Elba Esther, son el ejemplo más claro de corrupción”, sentenció el Procurador Alberto Elías Beltrán.

“¿Y, la Virgen María?”. “Qué sea electa mediante una encuesta”, propuso Ximena Puente, ex comisionada del INAI y candidata del PRI a la Cámara Baja. “De ninguna manera, tú has sido denunciada por peculado, abuso de confianza y tráfico de influencia; además, a mi Enrique me dijo que yo sería la Virgen”, comentó Margarita Zavala, candidata independiente a la Presidencia.

“Algunos militares podrían representar a los soldados romanos que van acosando a Jesús, pues la han hecho bien en Tlatlaya, Ayotzinapa, Nochixtlán”, dijo el presidente de la CNDH Luis Raúl González Pérez. “Por supuesto que no”, alzó la voz el general Salvador Cienfuegos, Secretario de la Defensa, pues “la falta de un marco legal en la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad limita el trabajo de militares a la sociedad afectada por la delincuencia; además, la SEDENA no tolera ni encubre ninguna conducta de algún elemento castrense que atente contra los derechos fundamentales de las personas, incluyendo al ciudadano Jesucristo…”

¿A quién nombramos como Pilatos?” preguntó el vocero. Como se hizo un silencio y las miradas convergían hacia uno de los presentes--- “Ni me volteen a ver”, respingó el presidente Enrique Peña Nieto. “Van a decir que la muerte de Jesús también fue culpa del Estado y el gobierno federal no tuvo nada que ver ni en Iguala, ni en Nochixtlán, ni en…”

“Bueno, bueno”, interrumpió el organizador, “no hemos hablado del papel más importante, ¿quién será Jesús?”. “Yo podría ser”, dijo José Antonio Meade, “ya que la gente ahora vota por la persona y no por el partido”, “¡Noooo!”, protestó Claudia Sheinbaum. “A ti, ni la gente ni los partidos te conocen, por más que les digas a los priístas: háganme suyo y, ciertamente, te conocen los empresarios como el padre del FOBAPROA, el gremio de los transportistas como el padre del gasolinazo, los analistas, como el que pasó por cinco Secretarías y no vió ni se enteró de las fugas de dinero y los representantes populares, como el que ayudó a los gobernadores corruptos. “Si la gente lo pide, yo podría ser Jesucristo”, dijo Miguel Ángel Mancera, pues “esta semana dejo de ser el jefe de gobierno de la CDMX”. “Poj supuesto que no, seré yo”, dijo López Obrador. “Estoy de acuerdo que sea el Peje”, señaló el líder del PRI, Enrique Ochoa, causando la sorpresa de todos los presentes y añadió: “Ya tuvo una primera caída en 2006, volvió a caer en 2012 y seguramente tendrá su tercer caída en este 2018”. Todos aplaudieron. “¿Sí?, pues sugiero que Ernesto Cordero y Luis Videgaray sean Anás y Caifás que entregaron a Jesús”, dijo enojado AMLO.

Aunque la elección de personajes fue democrática, acordaron por esta vez aplazar la escenificación, por lo que al menos este año 2018 la Delegación Iztapalapa seguirá siendo el mayor escenario de la representación de la Pasión de Cristo.