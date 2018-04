Dispuesto rector de UAGro a reunirse con líderes del narco para lograr paz

Chilpancingo, Gro., Abril 3.- El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Javier Saldaña Almazán, sostuvo que para lograr la paz en la entidad sí se reuniría con líderes del narcotráfico, así como lo ha hecho el obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza.

Aclaró que el encuentro podría darse solamente si el gobierno estatal lo requiriera de manera “institucional”, porque por iniciativa propia no tendría calidad para acudir a un encuentro con los delincuentes.

La reacción del rector de la máxima casa de estudios se suscitó, luego de que se difundió que el viernes pasado Rangel Mendoza se reunió con miembros del crimen organizado a los que habría solicitado que se abstuvieran de asesinar personas, pero particularmente que no mataran a candidatos a puestos de elección popular.

“Si en algún momento me dicen que tenga que yo que intervenir -con los líderes de narcotraficantes- por supuesto que me reúno con quien me tenga que reunir”, dijo el rector en entrevista al término de una firma de convenio de colaboración entre el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero y la UAGro.

Durante este fin de semana, el mismo obispo católico informó que se reunió con un líder del narcotráfico para detener el asesinato de los candidatos en Guerrero, pues a la fecha 11 políticos han sido ultimados desde que inició el proceso electoral.

Y abundó que hubo dos condiciones que habrían exigido los criminales a cambio de no atuacar a políticos en campaña “no compren el voto y que cumplan sus promesas”.

Saldaña Almazán, quien tiene un recuento de al menos 30 universitarios asesinados en los últimos cinco años, dijo que a solicitud del gobierno estatal sí acudiría a un encuentro de este tipo.

“Pero para lograr la paz, por supuesto, yo sé que es delicado, pero uno tiene que poner sus capacidades”, sostuvo.