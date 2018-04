Manifiestan candidatos federales del PRI respeto al obispo Salvador Rangel

Chilpancingo, Gro., Abril 3.- Los candidatos del PRI al Senado y a la Cámara de Diputados federal se manejaron con cautela ante la interlocución del obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza con los jefes del crimen organizado que operan en la sierra de Guerrero.

El fin de semana, el prelado reveló que sostuvo una reunión con un grupo delictivo en la sierra, el cual se comprometió a no coaccionar el voto y a no asesinar a los candidatos que acudan a hacer campaña político-electoral en la zona.

Este lunes, los candidatos federales del PRI ofrecieron una conferencia de prensa en la que manifestaron su respeto a la labor del obispo, pero aclararon que se mantendrán al margen.

“Seguramente el obispo tiene las razones para haber hecho ese tipo de declaraciones que merecen respeto. Hay que respetar los puntos de vista del señor obispo”, expresó el candidato al Senado, Manuel Añorve Baños.

El ex alcalde de Acapulco aseveró que, independientemente del mapa de violencia electoral, los candidatos del PRI visitarán todas las regiones.

“Haremos campaña de puerta a puerta. No tenemos por qué no acudir a todos los municipios del estado. Vamos a visitar los 81 municipios”, sentenció.

Añorve Baños aclaró que ningún candidato del PRI solicitará seguridad especial, ni siquiera para visitar las comunidades de mayor violencia.

Por su parte, el coordinador general de campaña, Armando Soto Díaz, comentó que el PRI ya hizo un despliegue en tierra, sin que hayan registrado hasta el momento hechos de violencia .

“Estamos transitando sin seguridad correctamente, sin ningún problema. Ya hicimos despliegue de nuestras estructuras”, expuso.

Beatriz Alarcón Adame, candidata a diputada federal por el Distrito 07, dijo que se siente “segura y feliz” de recorrer la demarcación que le corresponde.

Su distrito es considerado uno de los más peligrosos, debido a que comprende la sierra de Chilpancingo, Eduardo Neri, General Heliodoro Castillo y Leonardo Bravo, extensión territorial en la que convergen grupos antagónicos del crimen organizado.

“Conozco la sierra y estaré visitándola”, anotó.

A pregunta expresa, aclaró que no ha recibido mensajes de amenaza por parte de los grupos delictivos que operan en la zona.

Los únicos mensajes que ha recibido, dijo, son de apoyo ciudadano.

“Vamos a caminar en la ruta de la tranquilidad porque llevamos propuestas de trabajo”, afirmó.

En este sentido, el candidato a senador Manuel Añorve Baños señaló que acudirán “a todas las comunidades que convengan electoralmente” al PRI, con su debida planeación y precauciones para evitar incidentes.

Incluso, destacó que junto a su compañera de fórmula, Gabriela Bernal Reséndiz, ya han acudido al municipio de Chilapa “sin ningún problema”.

El coordinador de campaña Armando Soto Díaz indicó que únicamente tomarán algunas medidas, como no transitar de noche por las zonas de mayor peligro.

Comentó que el partido conoce el contenido del mapa de riesgo electoral que elaboró el Instituto Nacional Electoral (INE), el cual, dijo, van a “respetar y considerar”, sin que ello impida su visita a zonas de alta violencia.

Añorve Baños también fijó postura respecto a la propuesta de la legalización de la amapola que en su momento expresó el gobernador Héctor Astudillo Flores.

Dijo que está “totalmente de acuerdo” en esta vía, ya que representa una posibilidad para “bajar la presión” en la sierra de Guerrero, donde se produce la goma de opio que sirve como base para la fabricación de la heroína que se exporta a Estados Unidos.

El ex alcalde porteño puso sobre la mesa la apertura de foros de debate ciudadano, para concientizar a la población y a los legisladores sobre los beneficios que traería la legalización de la amapola.

En el tema de la inseguridad que prevalece en Guerrero, Añorve Baños consideró que “hay que hacerle frente a todas las aristas”, desde la capacitación y mejora de sueldo de los cuerpos policiacos, hasta la reconstrucción del tejido social.

También pidió a los guerrerenses “no olvidar en qué condiciones” recibió la entidad el gobernador Héctor Astudillo Flores.

“Quema del Palacio, bloqueos a la autopista del sol, el impacto al turismo, las presiones financieras, se había dejado de pagar a los adultos mayores, crispación social, el tema de Iguala, temas de inseguridad”, recordó.

Por ello, destacó que con el mandatario de extracción priísta se restableció la gobernabilidad”.

“Nadie está diciendo que los problemas hayan terminado de manera súbita, pero hay avances”, apuntó.

En la recta final de la conferencia, el coordinador de campaña Armando Soto Díaz anunció la visita del candidato presidencial José Antonio Meade Kuribreña al estado de Guerrero dentro de los próximos 15 días.

Recordó que Meade Kuribreña ya estuvo en la entidad durante al menos 17 ocasiones mientras se desempeñó como titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).