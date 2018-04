"La Roca" revela su batalla contra la depresión

El actor estadounidense Dwayne Johnson, conocido como “La Roca”, reveló en una entrevista a “Express” que luchó contra la depresión.

“La lucha y el dolor es real. Estaba devastado y deprimido”, comentó la estrella de “Jumanji” y “Rápidos y furiosos”.

El actor llegó al punto más bajo cuando tuvo que abandonar sus sueños en el futbol americano profesional por las lesiones que enfrentó.

Además de ser despedido de la Liga canadiense de futbol su novia cortó con él.

“Llegué a un punto en donde no quería hacer algo o ir a ningún lado. Estaba llorando constantemente”.

Ya en febrero pasado, Dwayne reveló el intento de suicidio de su madre, cuando él tenía 15 años y cómo la salvó.

Ante las muestras de apoyo recibidas después de compartir su historia de depresión, “La Roca” escribió en Twitter:

“La depresión nunca discrimina. Me tomó mucho tiempo darme cuenta pero la clave es no tener miedo de abrirse. Especialmente nosotros los hombres tenemos una tendencia de guardarlo. No estás solo”.