Frank en su tinta

LAS TRES candidatas a la diputación federal por el Distrito 02 con cabecera en Iguala iniciaron campaña en esta ciudad y mostraron sus fortalezas y debilidades. La curul federal de esta región tendrá por primera vez rostro de mujer. Se trata de Araceli Ocampo Manzanares de la alianza Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES), Yesenia Galarza Castro de la coalición Por México al Frente (PAN-PRD-MC) y Karime Sevilla Álvarez de Juntos por México (PRI-PVEM-Panal). La morenista Araceli inició su campaña el domingo por la tarde con una marcha y un mitin en el histórico Monumento a la Bandera. La panista Yesenia y la aliancista Karime lo hicieron este lunes con actos en salones con la militancia de los partidos que las apoyan. A Araceli Ocampo le falta hilar su discurso y ser más concreta en sus propuestas, sin embargo, puede ser jalada por el efecto López Obrador, que para las elecciones federales sí podría arrastrar a los candidatos y candidatas a diputados y senadores. Yesenia Galarza tiene buen discurso, pero le falta más conocimiento de temas legislativos, además de que debe ser más concreta en sus propuestas. Y Karime Sevilla mostró su capacidad de discurso y fue concreta en sus propuestas, aunque arrastra la carga negativa de la corrupción priista en la coalición. Empero, esto apenas empieza……… LE TUMBAN a David Jiménez Rumbo a su única carta que dejó en el PRD. Y es que “el Tribunal Electoral del Estado resolvió dejar sin efecto la candidatura impuesta por el PRD para el distrito 05 local de Acapulco, otorgada al diputado con licencia Ernesto González Pérez. El órgano electoral determinó que no se garantizó la paridad de género y ordenó una nueva postulación con base en los lineamientos emitidos por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para lograr los principios de paridad. En la sesión de este lunes, se desahogó el juicio electoral ciudadano promovido vía per saltum por la precandidata Rosa María Aguilar Miranda contra el PRD y la coalición Por Guerrero Al Frente por la designación y registro del candidato, pues argumentó que además no fue notificada de manera personal de la celebración de la asamblea para designar al candidato, a pesar de estar debidamente registrada para buscar ese cargo. Se detalló que el 7 de marzo se tuvo por acreditado el medio de impugnación y se ordenó notificar y requerir a los responsables. El 27 de marzo se tuvo por rendido el informe circunstanciado y el 1 de abril se dictó el cierre de la instrucción y se ordenó el proyecto de resolución en el que se propone declarar fundado el agravio planteado por Aguilar Miranda, con respecto a la falta de aplicación de los lineamientos de paridad. El TEE dio un plazo de tres días a partir de la notificación para que el PRD cumpla con lo ordenado”………. FUENTES del Congreso del Estado revelaron que este lunes el regidor de Iguala, Fernando Franco Antón López solicitó licencia por tiempo indefinido, lo que hace suponer que regresaría el titular Mauricio González Razo, quien todavía participa en una encuesta para la candidatura de la alianza Juntos Haremos Historia a la presidencia municipal…….. EL COLMO: Trabajadores del departamento de Epidemiología de la Jurisdicción Sanitaria 07, de Chilpancingo, pararon labores este lunes por el simple hecho de que no tienen aire acondicionado. ¿Podrían trabajar con unos ventiladores?........... SIMPLE pregunta: ¿A los cuántos días de iniciado el horario de verano se normaliza el reloj biológico?....... PUNTO.