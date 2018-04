Palabrerío

Comenzaron las campañas electorales para presidente de La República, senadores y diputados federales, hecho que a la sociedad que no milita en ningún partido le importa poco, porque todos los partidos políticos entienden a las elecciones como un negocio, pues ya electos usan a los problemas sociales para lucrar en lugar de resolverlos.

En general hay desánimo de los electores con respecto a la democracia, pues no se ven realmente representados por los candidatos, mucho menos los que viven en la pobreza y los de las comunidades indígenas, ya que periodo tras periodo se observa que los políticos electos sólo representan los intereses de las cúpulas de su partido y los suyos en particular.

La clase política mexicana se ha degradado, porque su objetivo principal es hacerse del dinero del erario lo más que pueda, y perpetuarse en el poder por los siglos de los siglos, en su propia persona o a través de sus familiares.

¿Qué dejan realmente las campañas electorales? Dejan incertidumbre, pues dividen al país a través del fanatismo, y un pueblo dividido es víctima del abuso del poder, ya lo dice el dicho: “Divide y vencerás”. Los seguidores de los candidatos que pierden quedan sumergidos en la tristeza o en el rencor, y los que ganan se enferman de soberbia. Finalmente el elector sólo vota, no elige, pues son las mafias del poder los que deciden quiénes han de gozar de las mieles del poder público.

El quehacer intelectual es el antídoto más eficaz contra el monstruo del a manipulación política, ¿pero quién le apuesta al desarrollo intelectual del pueblo?, pues nadie, porque el poder político, religioso y económico no quieren que el pueblo sea inteligente, no les conviene, pues perderían el dominio que tienen sobre las masas ciudadanas.

La democracia mexicana es solo el botín de unos cuantos, que han hecho de los cargos públicos un modo de vida perpetuo, bien remunerado pero poco útil al país.

Los políticos mexicanos por lo general causan náuseas, porque lo que más producen es demagogia y corrupción, perpetuos en el poder porque estimulan el rencor de los ignorantes contra los de su propia clase social y manipulan la ingenuidad de los torpes.

CUANDO SE LUCHA por una causa a ciegas, se entra en una dependencia que supera a la fe, entonces se cree en el líder sin cuestionarlo en lo mínimo, al grado de convertirse en un lame botas, justificando sus abusos y mentiras de manera demencial, atacando a los que lo critican con argumentos sin razonar en ellos. Es algo así como atacar al cartero porque te trae malas noticias.

CELEBRÓ EL GOBERNADOR Héctor Astudillo, que la violencia en Acapulco no inhibe la llegada de turistas. ¿Esto lo aplaudirán los habitantes de este municipio que hasta al interior de las escuelas están a merced de la delincuencia organizada?

SEÑALÓ EL LÍDER DE MORENA guerrerense, Amílcar Sandoval, que la salida del PT de la coalición con su partido, beneficiará al PRI, ¿Cuándo escucharemos que algún hecho político beneficie al pueblo?

UNA NOCHE en un modesto piano/bar después de haber sufrido una enésima derrota sentimental, sólo una leve fragancia fresca dignificaba aquel ambiente de depresión que me embargaba, ella me había dejado en ese sitio como muchas otras veces, partió sin más pretexto que el de: me tengo que ir. A pesar de la espesura subterránea del lugar, todavía pude respirar por varios minutos el aroma de su insólita presencia. Salió de ahí prodigando su hermosura proletaria, mientras a su paso los parroquianos presentes le arrojaban miradas de lujuria mustia, y a mí me veían con cierta envidia porque desconocían mi martirio ante su indescifrable mundo sentimental. A pesar de los pesares, ella se convirtió en una mujer indispensable para la distensión de mi dispensario dramático, hasta cierto punto condenatoria, pero no por ello carente de sutilezas que no dudaría en volverlas a vivir.

Hasta el próximo martes.