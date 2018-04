Pacta obispo con narcos no más violencia en elecciones

Monseñor Salvador Rangel, se reunió con líderes del crimen organizado, quienes se comprometieron a que no habrá más asesinatos de candidatos ni de líderes partidistas durante el proceso electoral en curso

Chilpancingo, Gro., Abril 2.- El obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa Salvador Rangel Mendoza reveló que en una reunión con líderes del crimen organizado, éstos se comprometieron a que no habrá másasesinatos de candidatos ni líderes partidistas, bajo la condición de que no haya compra de votos y que los ganadores cumplan sus promesas de campaña.

En entrevista este domingo, el prelado católico comentó que la jornada del Viernes Santo tuvo que subir a Pueblo Viejo, municipio de Heliodoro Castillo, comunidad a la que un grupo delictivo le cortó la energía eléctrica y el suministro de agua.

Comentó que los habitantes de Pueblo Viejo recurrieron a él para solicitar su mediación, razón por la que decidió tomar rumbo hacia la Sierra.

A partir de dicho diálogo, dijo Rangel Mendoza, los delincuentes reinstalaron el servicio de agua y la energía eléctrica, razón por la que les dio las gracias.

En la visita que hizo a la Sierra, el obispo habló también sobre algunos aspectos del proceso electoral que ya está en curso lo que fue atendido por los que controlan la zona.

“Aproveché con ellos para hablar en el sentido de que no hubiera más asesinatos de candidatos y me prometieron que iban a evitar eso, que iban a dejar una elección libre para que lo que prevalezca es lo que elija el pueblo; que ellos no se iban a meter”.

Para el obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa éste es un avance importante, aunque los presuntos capos pusieron como condición dos cosas; que los candidatos no repartan dinero para tratar de comprar votos y que mejor hagan obras para las comunidades, pues recordaron que un político compró el voto y cuando le pidieron obras, éste se negó al respónder que ya les había pagado por votar por él.

La otra condición fue que una vez que pasen las elecciones, los ganadores cumplan con todos sus compromisos de campaña, ya que por usus y costumbres, cuando los políticos logran sus cometidos se olvidan de las necesidades de la gente.

“Lo que ellos piden es que haya un voto libre, razonado y secreto, nada más”.

El obispo dijo que confía en que se cumplirá el pacto, porque él siempre parte de la buena voluntad, además de que fue compromiso ante él y ante Dios.

Aunque se le preguntó, Rangel Mendoza se negó a proporcionar detalles respecto al grupo con el que dialogó el pasado Viernes Santo.