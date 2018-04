Encuesta definirá a candidato de Morena-PES-PT a la alcaldía

La coalición “Juntos Haremos Historia”, dará a conocer los resultados en el trancurso de esta semana, informaron

Iguala, Guerrero, Abril 2.- Apartir de este fin de semana, los aspirantes a la candidatura por la alcaldía de Iguala de la coalición “juntos Haremos Historia” que conforman Morena, PES y PT, Juan Rodolfo Martínez Rivera, Mauricio González Razo, Antonio Jaimes Herrera y Frumencio Ramírez Cardona, están siendo sometidos a una encuesta, cuyos resultados definirán al abaderado, los cuales se darán a conocer en el transcurso de la semana.

Por separado, los aspirantes de la coalición señalaron que dicha encuesta se inició este fin de semana con el objeto de designar al candidato que abaderará el protecto que encabeza Morena para alcalde de Iguala y que será quien tenga el mayor respaldo y la simpatía de la gente de Iguala.

El abogado Juan Rodolfo Martínez Rivera, quien es propuesto por Morena, es reconocido por su destacada actividad profesional, sencillez y vocación de servicio a la gente, fue ex procurador del Campesino del Gobierno del Estado, ex coordinador del Copladeg en la Zona Norte, ex candidato a diputado federal y promotor de las dos anteriores candidaturas a la presidencia de la República de Andrés Manuel López Obrador, así como de la actual.

El precandidato a la presidencia de Iguala, Martínez Rivera afirmó que “Juntos Haremos Historia” apoyando firmemente al licenciado López Obrador de cerca con la gente.

Por su parte, Mauricio González Razo, quien es regidor con licencia, es postulado por el Partido Encuentro Social (PES), dijo que las encuestas que realiza Morena son muy respetables y si la gente decide por él en el sondeo, el será candidato.

Mientras que Antonio Jaimes Herrera, ex alcalde de Iguala por el PRD y ex candidato a alcalde por el PVEM, mencionó que esperará los resultados y aceptará el sondeo, porque la prioridad radica en el sentido de respaldar al candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador.

Frumencio Ramírez Cardona es ex regidor del PRD y también es propuesta a la candidatura por el PES.

Los aspirantes coincidieron en que estas encuestas las tienen que dar a conocer en el transcurso de esta semana, debido a que los tiempos se acortan y el candidato debe registrarse a más tardar el próximo jueves 5 de abril, por lo que Morena tiene que designar lo más pronto posible a quien los representará para contender por la alcaldía de Iguala.