Asegura Manuel Añorve que no entrará en el ámbito de las descalificaciones

Chilpancingo, Gro., Abril 2.- Durante su primer acto de campaña en Chilpancingo, el candidato al Senado por la coalición PRI-PVEM, Manuel Añorve Baños anticipó que no entrará en el ámbito de las descalificaciones, que replicará las propuestas de su candidato presidencial, José Antonio Meade y sostuvo que su meta es romper el tope de los 500 mil votos en la entidad.

Añorve Baños estuvo acompañado por su compañera de fórmula, Gabriela Bernal Reséndiz; los dirigentes estatales del PRI y del PVEM, Heriberto Huicochea Vázquez; el delegado del Comité Ejecutivo Nacional, José Parcero López y entre otros, el ex diputado federal Jorge Salgado Parra.

Entre las propuestas de su candidato presidencial, José Antonio Meade, el candidato al Senado recordó que está lo relacionado con la entrega de una beca para los estudiantes de nivel medio superior y superior, para que no haya carreras truncas entre la juventud guerrerense.

Indicó la necesidad de mantener vivos programas como el de la entrega de fertilizante gratuito, las escuelas de tiempo completo y se pronunció a favor de la desaparición del fuero constitucional.

En materia electoral, dijo que el actual gobernador Héctor Astudillo Flores logró una votación superior a los 500 mil votos, razón por la que tiene la meta de mantener dicha cifra y si es posible incrementarla.

De ahí que manifestó, la determinación es mantenerse dentro de la ruta de la propuesta, sin entrar en el terreno de la descalificación.

Para ello, reconoció que se necesita trabajar a fondo el tema de la unidad, en la que se incluya a la mayoría de los actores.

Ratificó su determinación de dejar en el pasado la etapa de los mítines con grandes concentraciones de militantes, ya que la campaña estará sustentada en el movimiento de las estructuras por tierra, casa por casa y colonia por colonia.

Reiteró que no le genera mucha preocupación lo que en estos momentos reflejan las encuestas en cuanto a la intención del voto ciudadano, pues se trata de datos que son reversibles.

Pero insistió: “La campaña del PRI no va a caer en provocaciones, la campaña del PRI no caerá en dimes y diretes, porque la sociedad lo que quiere son propuestas y esa será la ruta en que nos vamos a manejar”.