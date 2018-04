Ora arzobispo de Acapulco por afectados del tiroteo en Viacrucis

Acapulco, Gro., Abril 2.- El arzobispo Leopoldo González González envió sus mensajes de aliento a los afectados por el tiroteo que interrumpió el Viacrucis en la colonia Santa Cruz hace dos días, donde hubo dos muertos.

Durante su conferencia semanal, llamó a las familias que presenciaron los hechos a reunirse y platicar entre ellas sobre su sentir, abrazarse y orar.

“El poder compartir en familia lo que se tiene en el corazón no sólo alivia la tensión, sino fortalece la cercanía básica para devolver la confianza en la persona”, indicó.

El prelado contó que según versiones del párroco de Santa Cruz y los asistentes al Viacrucis, con quienes se reunió esta mañana, después de realizar una misa, “los disparos no se realizaron en la cercanía donde se encontraba la procesión”, pero que éstos se escucharon cuando iban en la cuarta estación en una calle de la avenida Ruiz Cortines.

No obstante, dijo, debido “al ambiente que se vive, muchas personas tuvieron miedo y algunos verdadero pánico”. Añadió que según lo contado, los fieles esperaron una hora y posteriormente continuaron la procesión. Ofreció su apoyo a quien necesite ayuda para que acudan a algunos centros de acompañamiento. Reiteró su llamado a la conversión a quienes cometen delitos y los convocó a hacer un buen por la familia y la sociedad.

A las autoridades les recordó el compromiso de seguridad del bien común “para disuadir de hacer mal a quien se lo haya propuesto y para no dejar la impunidad del crimen o delito cometido”. Aclaró que “es imposible que la paz se finque sólo en la vigilancia externa, se necesita que quienes andamos en el camino de la vida diaria tengamos el fin de hacer el bien común para los demás todos los días”.