Zona Sísmica

Ante unos medios atiborrados de propaganda y con una desmesurada carga de pseudo propuestas, los mexicanos se enfrentan, para variar, a un proceso electoral que trae consigo una parálisis legislativa, en donde en la agonía de esta Legislatura, a los senadores y diputados les interesa todo, menos presentar iniciativas que influyan en beneficios de los ciudadanos.

Resulta verdaderamente inconcebible, que en tiempos electorales, los ciudadanos, quienes son los que pagan con sus impuestos las campañas políticas de los distintos partidos en competencia para cargos de elección popular, sean siempre los olvidados de los olvidados.

De una manera inmisericorde, los partidos políticos contagiarán a los electores de sus campañas que estarán colmadas de mentiras y de contaminación audiovisual durante 90 días a partir de hoy.

Pero tal es la parálisis legislativa, que en la congeladora de la Cámara de Diputados, por ejemplo, se acumulan algo así como 3 mil 500 iniciativas de ley, que en los 30 días que faltan al periodo ordinario de sesiones de la 63 Legislatura, pensamos solo se pasaran el balón de comisión en comisión y durante la Comisión Permanente, pues los legisladores solo nadarán de a muertito.

Por eso, resulta sorprendente que el senador Patricio Martínez García presente una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud, que indudablemente traería beneficio a las familias mexicanas, que ante la disparidad y lo elevado del precio máximo de venta al público de los medicamentos, el cambio de esquema acabaría con el abuso de las empresas farmacéuticas.

Aunque también resulta una lástima, que el ex gobernador de Chihuahua presente esta iniciativa al cuarto para las doce, cuando se sabe que el trabajo en el Congreso, a estas alturas del partido, ya es casi de trámite. Dicha propuesta no quedará más que en un sueño, ya que conocido es el cabildeo que la iniciativa privada hace para convencer a los legisladores y frenar las iniciativas para que no pase ni siquiera a la Cámara de Diputados y se quede atorada.

Como el senador Patricio Martínez está convencido de que esto puede suceder, hizo un llamado a sus compañeros legisladores a ratificar “su sentido de solidaridad y compromiso con sus electores, con sus conciudadanos en sus entidades y con los mexicanos, sobre todo los más necesitados, que apoyen esta iniciativa en comisiones y se le dé un tratamiento oportuno, con el fin de corregir esta grave situación que afecta la economía de prácticamente todos los mexicanos”.

“Si esta iniciativa es desechada lo admitiré y lo admitiré con mucho gusto, pero solamente que sea sustituida por una que de inmediato intervenga mejorando la propuesta aquí presentada para poner orden en los precios de una industria desordenada y sin limitación, con aumentos de precios injustificados, especialmente en los últimos años”, señaló el legislador.

No está por demás hacer un comentario sobre la bien intencionada iniciativa del legislador, en la que destaca que de acuerdo a un estudio de la Secretaria de Economía, México es el segundo mercado más grande en América Latina de esta industria y que 14 de las 15 empresas más importantes del mundo están asentadas en nuestro país.

Sin embargo, un profundo estudio de IMS Health, empresa de excelencia en inteligencia de mercado farmacéuticos y de atención médica, en el que confían prácticamente todas las compañías farmacéuticas y biotecnológicas más grandes del mundo, refiere que son 28 las empresas asentadas en nuestro país, originarias de Estados Unidos, Suecia, Francia, Alemania, Inglaterra y Suiza.

Patricio Martínez argumenta en su iniciativa, que la Secretaria de Economía es la encargada de asegurar la adecuada distribución y comercialización de las medicinas, pero sobre todo, es la que fija los precios máximos de venta al público de los medicamentos e insumos, desde luego, escuchando la opinión de la Secretaria de Salud.

Precisamente por ello, agrega el senador, es que la iniciativa va dirigida con proyecto de decreto para reformar el artículo 31 de la Ley General de Salud, para que se considere un precio justo, que no pueda considerar como factor de costo más de un cinco por ciento por concepto de inversión en investigación, sin exceder el precio promedio del mismo medicamento en los países de América Latina.

Incluso, Patricio Martínez comentó que cuando los medicamentos sean producidos por el sector público, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público tendrá la intervención que le corresponda en la determinación de precios.

Y es que resulta patético, por ejemplo, que un kilo de maxitrol, un ungüento oftálmico que contiene neomicina, sea por mucho, más caro que un kilo de oro, ya que los 3.5 miligramos de esta medicina cuestan 456 pesos, lo que un kilo equivaldría a 140 millones de pesos, mientras que la cotización del oro en la Bolsa de Nueva York –informó el senador Patricio Martínez- “marcaba mil 319 dólares la onza, es decir 31 gramos, por lo que el gramo de oro es de 42 dólares, lo que da un total de 42 mil dólares el kilo, que convirtiéndolo a pesos mexicanos es algo así como 789 mil pesos”.

“La alquimia farmacéutica logró transformar la neomicina, ya que un kilo de esta medicina es más de 140 veces por kilo el precio del oro”, dijo el senador norteño.

Sin embargo la comparación no para ahí. En Colombia, el precio de este ungüento oftálmico resulta muy por abajo del precio en México, ya que los 456 pesos en nuestro país traducidos a pesos colombianos, da 210 pesos.

Afirma el legislador: “algo nada mal en la fijación de precios máximos en las medicinas, la monopolización impide que haya un real juego de oferta y demanda, la fijación de precios se hace de una manera unilateral por empresas monopólicas o por un mercado oligopólico”.

“Es inconcebible que nuestro país siga dependiendo hasta para hacer un jabón o un refresco de una fórmula que nos llega de fuera; nuestro ingenio, nuestro mercado y sobre todo nuestros recursos humanos, tienen total y absoluta capacidad para desarrollar nuestros propios productos. Necesitamos tener más ciencia y tecnología, si no al paso de los años vamos a quedar sometidos científica y tecnológicamente a agentes pensantes del exterior”, dijo Patricio Martínez.

Y concluye: “Si esta legislatura envía esta iniciativa a comisiones para que ahí sea desechada con cualquier pretexto, desde hoy denuncio la falta de responsabilidad en asuntos que son de una gran afectación al pueblo de México, por el libertinaje que se ha permitido a la industria farmacéutica transnacional”.

Ojala esta iniciativa sea atendida por los otros 127 senadores, ya que el aumento en el precio de las medicinas ha sido un grave impedimento en la salud de todos mexicanos, sobre todo los que menos tienen y esto no se puede quedar sólo en buenos deseos. ¿O tu qué piensas amable lector?

Movimientos telúricos…Con un llamado a convencer y orientar el voto a favor de la candidata de la Coalición por México al Frente, Alejandra Barrales, el Coordinador Operativo de Movimiento Ciudadano, Pedro Pablo de Antuñano invitó a promotores, seguidores y simpatizantes a materializar el poder transformador del voto ciudadano en la elección del próximo 1 de julio…El gobernador del estado de Guerrero, Héctor Astudillo, aseguró que no se prevé alguna operación especial de seguridad por el inicio de las campañas políticas…Beatriz Mojica, candidata al Senado de la República insistirá en su denuncia penal contra David Jiménez Rumbo, por violencia política de género…Jiménez Rumbo volvió a perder el rumbo y ahora emigró al tricolor…La verdad Acapulco es Acapulco y estuvo lleno, además de que está al alcance de todos los bolsillos, nadie puede borrar su tradición… [email protected]