Patrulla de papel

Hasta antes de 1995 en las Entidades Federativas el tema de la -coordinación interinstitucional para tópicos y asuntos de Seguridad Interior- era tratado solo de facto; recuerde, estamos hablando de “Coordinación” no de la aplicación del Estado de Derecho.

Van algunos detalles; en ámbitos de la “Justicia Cívica” los Alcaldes y el cuerpo edilicio eran los primeros respondientes. En temas de “migración” la Secretaria de Gobernación (INM) cruzaba información con el Gobierno del Estado y, a veces, vía protocolos no escritos, informaba a las Comandancias Regionales Militares. Para asuntos relacionados a la Seguridad Interior (abigeato- robo sobre caminos vecinales- conflictos de tierras, etc.) el Gobierno del Estado vía sus mandos policiales o vía la Secretaria General de Gobierno -cruzaba información y complementaban acciones con la autoridad federal preponderante-. La Procuraduría General de la República (PGR) hacía valer los convenios de colaboración y trabajaba con la Procuraduría Local; en entidades con litorales marítimos la Secretaria de Marina (SEMAR) se acercaba a las autoridades civiles con la misión de mantener relaciones institucionales. Que si la CFE tenía problemas, o si PEMEX necesitaba apoyarse con entes de Seguridad Institucional, o la CONAGUA leía riesgos, todo era conducido vía -relaciones personales- desarrolladas entre funcionarios de los tres órdenes de Gobierno. Es decir, se lograba coordinar, vía ofíciales de enlace y/o utilizando líneas personales pues los -vocerías institucionales- (seguimos hablando de coordinación) eran harto burocráticos.

En esos años, (antes del 995) el flujo de información era de mucho interés para el casi recién formado Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (CISEN), seguramente que al recibir los “productos” de los 4 campos del poder que observaban, esos eran clasificados y dirigidos a sus oficinas en Plaza de la República, y, aunque la “coordinación” no se logrará, como sea, en los espacios de la Policía Política el bistec ahí estaba.

Primeros minutos de 1995, tras el levantamiento zapatista en San Cristóbal las Casas (Chiapas) el Presidente Ernesto Zedillo ordena la inmediata generación de lo que nombraría -Grupo de Coordinación Chiapas- el Protocolo ordenó que, ya sentados alrededor de una mesa de trabajo la Presidencia de ese GCCH estuviera en la persona del Gobernador, el flujo de la Agenda y follow Up de los asuntos estaría en la Delegación del CISEN, y la logística de Seguridad correría a cargo de los Altos Mandos Militares, (se establece que las juntas, que serían semanales, fueran dentro de instalaciones militares, cantones de los Estados Mayores de Regiones y/o Bases Aéreas Militares).

Es una condición sin ecuanón el reconocer que, la pacificación de la parte alta de Chiapas, luego del levantamiento auto calificado como -político/militar- en mucho fue debido a los intensos trabajos de aquel Grupo de Coordinación; seguramente que en esas intensas reuniones el Gobernador recomendaba trabajo político en lugar de acciones de armas, seguramente también, las evaluaciones de las diferentes situaciones le dieron a las FF.AA. información para actuar frente a la amenaza asimétrica que siempre significó al autonombrado “ejército zapatista”; que si el INM aportó a la mesa datos de “extranjeros” actuando en la transgreción, que si las Procuradurías (General y Estatal) complementaban sus futuras actuaciones, lo dicho, el proyecto del Grupo de Coordinación Chiapas, generado seguramente en mesas del Estado Mayor de la Defensa y en las oficinas de la Secretaria de Gobernación, sofocó la intentona de migrar ese movimiento armado allende las fronteras de ese Estado.

Ya controlado el tema “Chiapas” la orden fue, -se formaran en la totalidad de las Entidades Federativas Grupos de Coordinación que habrán de seguir la misma estructura que el creado en Chiapas- es decir, el Gobernador presidirá dicho cuerpo de expertos y dirigirá sus trabajos para el bien de la SEGURIDAD INTERIOR. De eso ya hace 24 años.

Hoy, la principal limitante de los Grupos de Coordinación es “la desconfianza” créalo, muchas veces esas mesas de trabajo más parecen una partida de pocker, mientras los actores militares en esas juntas piensan en “cumplir cada una de las faces” el ente político busca recopilar información que sirva de abono a su parcela,... En nuestro -Think Tank- calculamos que dichos Grupos de Coordinación (así como están) ven sus últimos días, más, se debe reconocer que.

En el tiempo que los Grupos de Coordinación han funcionado. 1.- se alcanzó la pacificación en Chiapas, 2.- se respondió en el tema Oaxaca (2004) 3.- se coordinó la respuesta a las inundaciones de Tabasco 4.- se tuvo la suficiente inteligencia para conocer la inmigración de Quintana Roo hacia la frontera Norte. Y varios etcéteras.

Obvio, hubo asuntos que expusieron la funcionalidad de algunos de esos “Grupos de Coordinación”

Van un par de ejemplos 1.- tras que se descubre que el Alcalde de Iguala (José Luis Abarca Velázquez) estaba fuera de la ley, el ya casi ex Gobernador de Guerrero (Ángel Aguirre Rivero) declara -pues yo ya había advertido de eso al Grupo de Coordinación) 2.- la DEA asegura en San Diego al hasta ese momento Fiscal de Nayarit; Edgar Veytia es requerido en EE.UU.para que responda por delitos contra la salud. En lo que toca a lo declarado por Aguirre horas antes de su renuncia lo cierto es que -si el Gobernador de Guerrero tenía esa información, ¿porque su Fiscal no inició la averiguación y, -en lo que tiene que ver con Veytia, ¿no conocía el GCN el perfil de Veytia?.

concluimos.- Definitivo es que, la Ley de Seguridad Interior, la conformación de una Policía Nacional e incluso, el poder que alcanza ya la Opinión Pública (vía Redes Sociales) desliza a los Grupos de Coordinación fuera del quehacer de la Seguridad, no es que desaparezcan, evolucionarán.

El escenario base tiene que ver con la generación de nuevos mecanismos de -administración de la información- y el -fortalecimiento de las instituciones de la República, el blindaje del sistema Federal y, crealo, también se protegerá el espíritu del -Municipio Libre- ¿cómo? atendiendo desde su raíz a la JUSTICIA CÍVICA.

Ultimo patrullaje.- ¿qué está pasando en los Consejos (estatales y municipales) de Seguridad Pública? Se hace necesario que en las legislaturas busquen la respuesta a esa pregunta, pareciere que esos no están manejando bien los recursos que Hacienda destina para la operación del universo policial.

Se esperaría también que la misma Auditoría Superior de la Federación (ASF) primero, se hiciera la misma pregunta y ya después señalara las inconsistencias.

Balazo al aire.- sin Seguridad el Estado no -es-

