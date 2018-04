Frank en su tinta

JUNTOS no harán historia en Iguala. La alianza Morena-Encuentro Social es un desastre en este municipio. Nadie de la alianza ni de las dirigencias estatal y nacional de Morena y del PES da información oficial sobre el proceso de la candidatura a la alcaldía. En primer lugar (oficialmente) no se sabe si es para mujer o para hombre y, en segundo, cada grupo ofrece su versión al respecto: tres de Morena y dos del PES. Los grupos morenistas son encabezados por José Socorro Peralta Nava (1), Antonio Helguera Jiménez (2) y Ave María Flores Hernández (3). Los del PES por Sofía Hernández Layna (2) y Bernardo Cayetano Hernández (2). El grupo de José Socorro mantiene como su precandidata a la presidencia municipal a Reyna Ramírez Santana, pero los otros grupos (de Morena y del PES) dicen (así, dicen) que entre lunes y martes (2 y 3 de abril) se realizará una encuesta para definir al candidato de la alianza y entre los nombres que se mencionan destacan Antonio Jaimes Herrera, Mauricio González Razo y Juan Rodolfo Martínez Rivera. ¿Puede una encuesta seria hacerse dos días antes de que termine el registro de candidatos ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (5 de abril)? Lo cierto es que la alianza PES-Morena no hará historia en Iguala por dos simples razones: Una, los candidatos de las otras alianzas (David Gama Pérez y Oscar Díaz Bello) ya llevan una amplia delantera y, Dos, en esta ocasión Andrés Manuel López Obrador no jalará en las urnas a los candidatos de Guerrero…….. TODAVÍA no hay planillas oficiales para el ayuntamiento de Iguala del PRI y del PRD (junto con sus partidos coaligados). La semana pasada se dieron a conocer avances en la integración de las planillas, pero fuentes del PRI informan que habrá uno o dos cambios, mientras que la del PRD “cambia cada cinco minutos”, dijo una fuente amarilla……. EN EL primer minuto del viernes pasado iniciaron las campañas electorales federales, es decir, por la Presidencia de México, las senadurías y las diputaciones federales. Ricardo Anaya y Margarita Zavala comenzaron lanzándose contra López Obrador, mientras que éste y José Antonio Meade fueron más mesurados y de propuestas. Llama la atención que en el spot de Meade el logo del PRI aparece muy pequeño en una esquina, abajo a la derecha. Es parte de su estrategia para no cargar tanto con los desaciertos de servidores públicos priistas acusados de corrupción, desde el todavía inquilino de Los Pinos hasta los gobernadores…….. EN GUERRERO los candidatos a senadores hicieron lo propio. El priista Manuel Añorve Baños afirmó que el aumento en los costos de las gasolinas fue una decisión difícil del gobierno federal, pero necesaria para mantener programas sociales como el Seguro Popular, mientras que el morenista Félix Salgado Macedonio, en contraparte, ofreció echar atrás la reforma energética. La perredista Beatriz Mojica Morga subió a las redes sociales un spot donde aparece montada en finos caballos y afirma que las campesinas del estado son trabajadoras porque, como a ella, desde niñas les enseñan. Recibió varias críticas porque en Guerrero las campesinas (ni los campesinos) tienen ese tipo de caballos finos……… POR CIERTO, este lunes Beatriz Mojica estará en Iguala para encabezar un desayuno con militantes del PRD (y se supone que también del PAN y MC) como parte de su campaña. Habrá que ver cuántos servidores públicos municipales cometen su primer delito electoral…….. SIMPLE condolencia: Para el maestro Héctor Ocampo y para la regidora Ednaly López Cerón, padre y esposa, respectivamente, del también maestro del Bachillerato “José Vasconcelos” y líder sindical, Omar Melchor Ocampo Álvarez, quien se adelantó en el camino que todos seguiremos algún día. Melchor Ocampo, como le decíamos algunos, fue también colaborador de la revista PÁGINA UNO y del Diario Redes del Sur. Descanse en paz…….. PUNTO.