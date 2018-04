Que conste,...son reflexiones

Más de 23 millones de spots de todos los partidos, candidatos y suspirantes nos taladran en este proceso electoral, el más caro de la historia del país con un costo, dicen, que supera a los 1,212 millones de dólares, que por supuesto no los pagan los partidos que son controlados, no por las bases, sino por las mafias, para imponer a 500 diputados y 128 senadores, a treinta gobernadores y 3400 puestos de “elección popular”, donde votaremos 88..3 millones de mexicanos, si es que vamos a votar, ante 1.4 millones de funcionarios de casilla que estarán en 156 mil mesas de votación… todo para que si no cambiamos de modito y de sistema, sigan utilizando los recursos naturales y los fondos públicos, para hacer sus negocios privados, y terminemos pagando sus saqueos, por la violencia, por la desigualdad y pobreza, por el desprestigio de la “clase política” que no tiene clase y por su enorme corrupción…Amén.

¿Cuántos millones de jóvenes están sin estudiar ni trabajar? millones en el país, pero además, millones de jóvenes salen de las escuelas y no cuentan con las posibilidades de tener un buen empleo y reciben migajas por sus conocimientos con el pretexto de que no tienen experiencia y cuando la alcanzan, pues ya están en los límites de los cuarenta años y los corren por “viejos”, y a los viejos los mantienen en un subempleo brutal con bajos sueldos y viviendo en la miseria, desocupación, insalubridad, mientras el uno por ciento de los ricos, muy ricos del país que han logrado su enorme riqueza por las relaciones entre el sistema y los políticos, por las concesiones y los contratos, en la utilización clara de los bienes de todos y los recursos financieros de todos, para que los utilicen en sus negocios privados.

Más de once millones de indígenas a los que se les roba los sueños, las tierras por los saqueos mineros y los saqueos de sus recursos forestales y de agua, por unos cuántos pillos que tienen los contactos y las riquezas para dejar más pobres, entre los pobres, a los que en realidad, son los dueños originales del país y a los que tenemos sumidos en la esclavitud, explotación, marginación, discriminación, para doblegarles, por el hambre y la miseria, a que dejen sus bienes a los pillos que los roban y saquean para nacionales y extranjeros, para un grupito que son los que se enriquecen con los bienes y los esfuerzos de todos en el país, y para eso, vamos a votar, no para mejorar, sino para legalizar con nuestro voto lo que nos van a robar y saquear por medio de reformas y leyes por las cuales jamás nos consultan, sino que nos las imponen con las maniobras de un Congreso que no ve por los intereses de los ciudadanos sino por los negocios de los ricos, muy ricos, que son los que controlan a la clase política del país…

Ya pasaron los tiempos de la torta y el refresco, pero se imponen los tiempos del cacicazgo regional y se controlan, como dice el gobernador de Chihuahua, otro demagogo, por medio de los sicarios y de su poder en el campo y las zonas marginadas del poder del narcotráfico, pero este no es un poder independiente sino que depende, para crecer, del poder político y económico que les protege, y son usados, ahora, en una escala que aterroriza al mundo y que sufrimos los mexicanos, al pensar de que estamos en una guerra civil que cobra la vida de más de 200 mil mexicanos, que desaparece a más de 32 mil, que deja viudas y huérfanos por miles, que desplaza de sus zonas de vida a miles de mexicanos y que, los tiroteos, ahora, se dan hasta en el viernes santo, y se descubre, por ejemplo, en Tijuana, “a un hombre que baja del avión y en la zona de carga trata de recoger costales que contienen más de diez millones de dólares”, Y ESTO NOS INDICA EL GRADO DE COMPLICIDAD QUE EXISTE ENTRE LA DELINCUENCIA Y EL PODER POLÍTICO Y ECONÓMICO EN MUCHAS REGIONES DEL PAÍS, donde ya ni la policía o el ejército pueden entrar a poner el “orden”, como en el estado de Guerrero, y en otras zonas del país…

Y ENTRE LOS SAQUEOS QUE SUFRIMOS DE NUESTROS RECURSOS NATURALES, TAMBIEN, ESTÁN LOS ADEUDOS FINANCIEROS QUE SE ROBAN LOS POLÏTICOS Y SUS SOCIOS, LOS BANQUEROS Y “EMPRESARIOS”, Y EL PAÍS, ENTRE MÁS PAGA, MÁS DEBE… y este es el modo en que nos tienen y mantienen en la explotación fiscal y nos aterrorizan con los aumentos de precios en alimentos, combustibles, luz, gasolinas, impuestos, violencia, y nos niegan la educación y la atención médica y una casa y una paz social que nos es tan necesaria. Así nos mantienen ocupados, y cuando no lo ven claro, estallan los escándalos para distraernos y mantenernos manipulados por medio de los grandes consorcios de los medios de comunicación, y hoy, no solamente son los diarios, la radio, televisión, también, las redes sociales…. así que, a votar, para que nos sigan chingando.