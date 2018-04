No obstante nuestra declarada posición agnóstica, para el mundo católico y cristiano, este domingo fue el primer día de la Pascua de Resurrección, que mejor momento para dar a conocer el pensamiento del Papa Francisco sobre el Perdón, que por diferentes vías nos enviran mi hermano, también de nombre Francisco y de profesión Ingeniero petrolero y el amigo hermano, además de colega Carlos Fernando Ravelo y Galindo

En efecto, la homilía del Papa Francisco, que difundió de propia voz en su retiro de Semana Mayor, según dice mi consanguíneo con toda puntualidad, independientemente de la religión que se profese o no, debemos adentrarnos en lo hermoso y profundo del mensaje de Francisco.

Se titula: “LA FAMILIA, LUGAR DE PERDÓN”

*No hay familia perfecta.* *No tenemos padres perfectos, no somos perfectos, no nos casamos con una persona perfecta ni tenemos hijos perfectos. Tenemos quejas de los demás.* *Decepcionamos unos a otros. Por eso, no hay matrimonio sano ni familia sana sin el ejercicio del perdón. El perdón es vital para nuestra salud emocional y la supervivencia espiritual.* *Sin perdón la familia se convierte en una arena de conflictos y un reducto de penas.*

*Sin perdón la familia se enferma. El perdón es la asepsia del alma, la limpieza de la mente y la alforria –emancipación-, del corazón.* *Quien no perdona no tiene paz en el alma ni comunión con Dios. La pena es un veneno que intoxica y mata. Guardar el dolor en el corazón es un gesto autodestructivo.* *Es autofagia –comerse a sí mismo-. El que no perdona se enferma física, emocional y espiritualmente.*

*Y por eso la familia necesita ser lugar de vida y no de muerte;* *El territorio de cura y no de enfermedad; El escenario de perdón y no la culpa. El perdón trae alegría donde la pena produjo tristeza; En la que el dolor causó la enfermedad.* *Papa Francisco.*

DESLINDE

Magnífico que el gran amigo y respetado colega Oscar Manuel Alviso Olvera, secretario de Seguridad Social de nuestra querida Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, y presidente de la Unión de Periodistas Democráticos de Tamaulipas, UPDT, se desligara de uno de los presuntos asesinos del compañero Carlos Domínguez, asesinado en Nuevo Laredo, el pasado 13 de enero.

Este es textual, su comunicado a sus pares: “Estimados compañeros de la FAPERMEX, como presidente de la Unión de Periodistas Democráticos de Tamaulipas, me permito informarles que he emitido de manera pública un comunicado para manifestar que nuestra querida UPD Tamaulipas, no tiene ninguna delegación en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Hemos reprobado el artero crimen del colega Carlos Domínguez Rodríguez y nos deslindamos de la persona que se ostentó como delegado de la UPD en esa ciudad.

Ratificamos que uno de los presuntos responsables del crimen no es upedeísta y exigimos a las autoridades que se le aplique la ley con todo rigor”.

Continuaremos con este lamentable homicidio que involucra, como lo hemos informado, a tres periodistas; ello ocurrirá después de la reunión que tenemos programada con el Fiscal Especial en Delitos contra la Libertad de Expresión, FEADLE, de la Procuraduría General de la República, PGR, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo.

