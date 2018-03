Inicia "lucha" por Presidencia, senadurías y diputaciones

El INE-Guerrero, dio a conocer que a partir de hoy 30 de marzo y hasta el 27 de junio, los candidatos a cargos federales promoverán el voto a su favor entre los ciudadanos

Chilpancingo, Gro., Marzo 30.- El Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) del estado de Guerrero informó que a partir de hoy 30 de marzo y hasta el miércoles 27 de junio, los candidatos a puestos federales (Presidencia de la República, senadurías y diputaciones federales) podrán promover el voto entre los ciudadanos, iniciando así, de manera oficial las campañas proselitistas. El INE señaló que se trata de 629 cargos federales: 1 presidente de la República, 500 diputaciones federales y 128 senadurías.

Por otro lado, el Consejo Local del INE dio a conocer queen esta elección se van a renover 3 mil 416 cargos tanto federales como locales, en las que van a contender más de 18 mil 300 candidatos. En Guerrero se renovarán el Congreso local y los 81 Ayuntamientos, con sus respectivas sindicaturas y regidurías.

Asimismo, se informó que el padrón electoral en Guerrero es de 2 millones 560 mil 354 ciudadanos, mientras que la Lista Nominal se encuentra en 2 millones 515 mil 45 guerrerenses.

Durante la sesión, se dijo que se entregó el acuerdo correspondiente al manejo de la propaganda gubernamental, en el que se especifica la manera de proceder durante los 90 días que duran las campañas electorales, así como las obligaciones y restricciones que tienen los servidores públicos que manejan recursos públicos.

En este sentido, debe suprimirse toda propaganda gubernamental en los medios de comunicación, incluídos el internet y redes sociales, desde hoy y hasta el 1 de julio, así como respetar los principios de equidad e imparcialidad durante el proceso electoral.

UBICACIÓN DE CASILLAS

Respecto a la proyección de ubicación de casillas, luego de los recorridos realizados en el estado, se analiza la aprobación por los consejos distritales de 4 mil 969 casillas.

En el caso del Distrito 01 con cabecera en Pungarabato, se aprobaron 647 casillas; en el Distrito 02 con cabecera en Iguala de la Independencia, 560 casillas; en el Distrito 03 con cabecera en Zihuatanejo de Azueta, 653 casillas; en el Distrito 04 de Acapulco de Juárez, 535 casillas; en el Distrito 05 con cabecera en Tlapa de Comonfort, 531 casillas; en el Distrito 06 con cabecera en Chilapa de Álvarez, 573 casillas; en el Distrito 07 con cabecera en Chilpancingo de los Bravo, 478 casillas; el distrito 08 con cabecera en Ayutla de los Libres, 523 casillas y en el Distrito 09 con cabecera en Acapulco de Juárez 469 casillas.

CAPACITACIÓN DE FUNCIONARIOS DE CASILLAS

En cuanto a la capacitación a funcionarios de casillas, al corte del 28 de marzo, el INE indicó que de los 341 mil 993 ciudadanos sorteados, hay un avance de visita del 41 por ciento, donde se han notificado de manera efectiva 77 mil 709 ciudadanos.

De esos, 31 mil 28 ciudadanos cumplen con los requisitos y han manifestado su deseo de participar en el proceso electoral, mientras que 62 mil 656 personas insaculadas no cumplen ya sea por no estar localizables, ya sea por cambio de domicilio, fallecimiento o vivienda deshabitada, entre otras causas, o por no saber leer o escribir, no contar con credencial de elector o no quieren participar.

En otro asunto, el Consejo Local del INE resolvió registrar las dos fórmulas de candidatos independientes a senadores por el principio de mayoría relativa en el estado de Guerrero, integradas por Soledad Romero Espinal como propietaria y Nancy Romero Rivera, suplente, y José Guadalupe Hernández Viera como propietario y Nahúm García Castro, suplente, a quienes se les expidió la constancia de registro como candidatos independientes.