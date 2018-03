Exhortan al Congreso a aprobar reforma a ley de ciencia

Ciudad de México, Marzo 30.-

La Academia Mexicana de Ciencias (AMC) exhortó a senadores y diputados a que se concrete durante la presente Legislatura la aprobación a las modificaciones al artículo 29 de la Ley de Ciencia y Tecnología. De acuerdo con José Luis Morán, presidente de la AMC, quien dijo que se trata de un exhorto que “invita a los legisladores a que apoyen a la comunidad científica acelerando el documento que está en evaluación, puesto que estamos contra el tiempo, ya que faltan pocas semanas para que el cambio de Legislatura se realice.



De ser aprobadas las modificaciones, se simplificaría la adquisición de los suministros necesarios para realizar las investigaciones permitiendo que éstas se realicen de forma programada y oportuna. “Actualmente, el Congreso de la Unión analiza la iniciativa que tiene por objeto eliminar las cargas legales y administrativas que inhiben la investigación científica facilitando la adquisición de insumos para realizar dichas actividades.



“Lo anterior será posible con las modificaciones al artículo 29 de la Ley de Ciencia y Tecnología. En este contexto y con carácter de urgente, exhortamos atentamente a senadores y diputados para que se concrete durante la presente Legislatura, la aprobación de esta trascendente iniciativa que elimina trabas innecesarias en la importación de los referidos insumos”, refiere el documento.



“Actualmente, una fracción muy importante de los insumos y materiales para la investigación provienen del extranjero lo que significa un retraso, a veces de meses, obstaculizando la actividad de investigación y quitando competitividad internacional a la ciencia hecha desde México. Retrasar los insumos necesarios nos pone en desventaja a nivel mundial”, enfatizó el científico mexicano.



REFORMA PENDIENTE. Jesús Ramírez Díaz, secretario técnico de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República, dijo en entrevista al foro Consultivo Científico y Tecnológico que causó muy buena impresión el llamado que hace la AMC para acelerar el proceso por el cual se reforma el artículo 29 de la Ley de Ciencia y Tecnología a fin de facilitar la importación de insumos para la investigación científica.



“Eliminar las barreras legales y administrativas no sólo tiene que ver con un tema de competitividad, sino también con un tema de presupuesto público, ya que el 30 por ciento de los gastos de muchos proyectos de investigación, de acuerdo con un estudio, se van en pagos de trámites. Lo que hoy manifiesta la AMC es sumamente importante para seguir sensibilizando a los legisladores sobre la importancia de esta propuesta para la comunidad científica”, indicó Ramírez.



Actualmente, la propuesta está en revisión por la Cámara de Diputados, dijo el senador, y se espera que para el 30 de abril (tiempo en el que termina el periodo legislativo) o antes, se llegue a un consenso sobre cómo se puede aprobar o cómo se puede modificar la propuesta.



LOS CAMBIOS. La reforma contiene una serie de nuevos principios para que las instituciones de la administración pública flexibilicen la importación de insumos. El principal cambio es que la Ley va a considerar un mecanismo a través del cual no será necesario pedir permiso sino que emitirá listados en los cuales se consideren insumos o productos que se puedan importar con un simple aviso.



“Los investigadores sólo tendrán que cumplir con dos requisitos: estar inscritos en el padrón del Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (Reniecyt) y segundo que el insumo a importarse esté dentro del listado aprobado”, explicó Ramírez.



El senador añadió que ésta es una demanda del sector científico que lleva años y fue propuesta por el doctor Carlos Arámburo de la Hoz en 2012 por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). No obstante, fue hasta 2015 que el Foro Consultivo Científico y Tecnológico inició un proceso para establecer el ordenamiento legal que permita realizar una reforma reguladora para facilitar estos procesos administrativos y legales.



“Además, el Foro hizo una consulta a más de 7 mil 500 científicos en todo el país para conocer cómo ha impactado la importación de insumos su trabajo de investigación y la competitividad. Además, junto a esta encuesta se hizo una propuesta legal que fue acogida por la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado en 2015 y con esta propuesta de reforma hicimos un trabajo de cabildeo con las instituciones de administración pública federal para tener una retroalimentación sobre la viabilidad de la propuesta”, recapituló Ramírez.