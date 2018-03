Que conste...son reflexiones

Viernes Santo es una fecha de gran importancia para el catolicismo y marca su inicio y su cimiento. Siendo respetuoso de tan importante evento que muestra el horror y el terror de los castigos romanos por medio de la CRUZ, sabemos que millones de seres humanos, si no están perforados en manos y pies y puestos en una cruz, la cargan, por la ambición, explotación, miseria, hambre y discriminación que generan los grupos en el poder, y así sea o no católico, estamos seguros que millones cargamos la cruz, y esto, nos unifica en el sentido espiritual…

Ya hemos criticado mucho a los pésimos y malos policías, tal pareciera que siendo miles los que operan y dan su mejor esfuerzo para mantener la seguridad en la Capital, no reconozcamos lo bueno y magnifiquemos lo malo de los malos, y no demos paso a muchas acciones heroicas de policías buenos que son la mayoría, Hoy, se puede entender el valor y la importancia de una mujer policía que prefirió arriesgar la vida y mantener su honor y valor a la camiseta, al no aceptarle al grupo del “H”, EL DÍA MIÉRCOLES PASADO, EL FAMOSO SOBORNO Y AMENAZA DEL: “PLATA O PLOMO” con el cual los narcotraficantes y mafiosos compran el silencio y la complicidad de muchos policías, medios de comunicación, empresarios, gentes comunes, banqueros y especuladores, funcionarios y políticos. Cuando a esta joven policía le detuvieron en una de sus rondas, la acorralaron con una caravana de autos de lujos: “un Porche y un Mercedes Benz, en las calles de la delegación Magdalena Contreras, donde le dijeron, al bajar seis hombres armados : “Que ellos eran los “buenos” en toda la demarcación, que se dedicaban a la venta de drogas al menudeo, secuestro y la extorsión, explicando que, “alguien de la corporación les informó que ella podía permitirles trabajar en la zona sin problema alguno”, y a cambio, le ofrecieron una suma de dinero en ese momento y otro igual le llegaría mensualmente; el mensaje para el mando policial fue claro: “PLATA O PLOMO”, explicándole que conocían sus rutas y su forma de vida.

Sin duda, conociendo cómo se compartan esos “buenos” que cuenta con complicidades y sociedades que no se sabe cómo reaccionarán y lo que pasaría al no aceptar la “oferta” de esos buenos”, como el “H, la policía prefirió no dejarse vencer por el miedo y respetar a su corporación con valor, lealtad y honestidad y solicitó apoyo , por lo que no hubo que establecer un operativo terrestre con elementos e información de la policía, que pudieron dar con la dirección donde se encontraban los malandrines, San Jerónimo y calle Orquídeas, y ahí, pudieron detener al jefe mafioso inculpado de 14 homicidios de ser el proveedor de las drogas a la UNAM, y junto a diez de sus cómplices y cinco vehículos y drogas, los pudieron detener y consignar, destacando como lo un taxi que no tiene reporte de robo y con el cual, seguramente, pasaba totalmente desapercibido el malandrín del H.

Por supuesto, algunos otros funcionarios de inmediato trataron de restarle importancia a su detención e incluso alegan que no tiene tantos delitos como le imputaron… y ahora, nos damos cuenta de los juegos y los niveles que traía el famoso H. Entendemos el peligro que corre la policía honesta y leal a su corporación y, seguramente, sabe lo que debe hacer en forma personal para cuidarse y la obligación que tiene la corporación para brindarle la protección. Ojala le apoyen y ayuden, no, después, salgan con una babosada o que lesionen y atenten contra su seguridad y su familia, por lo tanto, socialmente debemos reconocer su valor y agradecer su esfuerzo para la protección de todos. Como vemos, también hay muchos buenos policías y esto nos debe brindar la seguridad de que ellas hacen su esfuerzo y debemos reconocerlo, y nosotros, como sociedad, debemos tener el valor de la denuncia y apoyar a los verdaderamente buenos, no a los “buenos, como el H”, que ni son bueno ni son decentes, sino malandrines con dinero que envician a los jóvenes…

Y la delincuencia crece ante la impunidad y la complicidad de muchos políticos, funcionarios, agentes del orden, especuladores financieros, y por eso, sabemos tienen esas ligas entre delincuentes y funcionarios, empresarios y agentes del orden, y así, miles de litros de ese combustible robado, HUACHICOL, ahora, entendemos cómo se comercializa, además de las zonas en carreteras y moto taxistas, camiones y volteos, en la construcción del nuevo Aeropuerto de la capital, se sabe la enorme ocupación de vehículos que llegan a trabajar en la zona y de los enormes recursos financieros que les pagan puntualmente a esos “empresarios y contratistas”, sobre todo, los que acarrean materiales, utilizan el huchicol para aumentar sus ganancias… y no me digan que no, porque si lo tienen documentado, no entendemos la razón por la que no los detienen, a menos que tengan miedo de que “canten”…y provoquen un escándalo, porque en el país no se castiga el delito, se castiga, el escándalo …