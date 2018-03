Esmeralda Pimentel no piensa dejar las telenovelas

Desde hace más de tres meses, la actriz Esmeralda Pimentel se fue a Los Ángeles, no para probar suerte en Hollywood sino para estudiar, prepararse y regresar a México.

La joven de 29 años señala que no teme regresar a los melodramas que la dieron a conocer, ya que para ella lo importante es actuar sin importar el medio.

“Nunca dije que me iba de manera definitiva de México, sólo dije que me alejaría un poco de la televisión y del trabajo porque quería estudiar pero nada más, nunca dije que dejaría las telenovelas, no las dejaré, amo actuar ya sea en cine en televisión o en series”, dijo en su visita a México.

Pimentel señaló además que en algún momento de su carrera sufrió de acoso.

“Desafortunadamente yo no he conocido mujer que no haya sufrido acoso y hostigamiento y bueno desafortunadamente yo también lo he padecido, aunque he podido pararlo siempre a tiempo”, dijo.

Es por ello que Esmeralda celebra que actualmente existan movimientos que apelan por el no acoso y abuso en contra de su género.