Leo Dan, un cantautor a prueba del tiempo que vendrá a México

Leo Dan se siente muy feliz con su vida, más aún con su trayectoria artística y los éxitos de sus composiciones que lo han llevado a ser uno de los cantautores más grabados en todo el mundo, pues reconoce que su mayor éxito musical es Como te extraño mi amor que ha sido grabada en portugués, inglés, alemán, italiano, ruso, japonés y también fue escuchada en voces de Frank Sinatra y Paul Anka.

En entrevista telefónica desde su natal argentina, Leo confesó que a sus 75 años de edad las cosas se ven diferentes, pero la música sigue siendo la misma, “yo no dejo de asombrarme con el nacimiento de un gran éxito, como referencia hablemos de Despacito, es una melodía sencilla, fresca y bailable, pero además su éxito se basa en algo que es básico para conquistar al público, sinceridad, nada inventado ni tampoco nada que ofenda al oído ni a las personas”.

Leopoldo Dante Tévez, su nombre real, aseguró que si su tema Como te extraño mi amorhubiese surgido en estos tiempos, la fuerza de las redes sociales y el internet la hubieran colocado en un sitio interestelar difícil de bajar, “mira, si me la han grabado en casi todos los idiomas, imagínate si hubiese salido con el poder de estos tiempos, sería imparable”, expresó y no dudó en afirmar que le gustaría algún día trabajar con Luis Fonsi.

“Se ve que es un muchacho tranquilo, trabajador y decente”, expresó el argentino.

Sobre sus éxitos, aseguró que su disquera lanzó este 23 de marzo un álbum con duetos como Vicente Fernández y Banda Limón, “habrá también voces femeninas, pero eso es una sorpresa”, expresó.

También aprovechó para anunciar que vendrá a México para cumplir una gira por diversas ciudades de la República mexicana, “cantaré mis canciones como siempre, mi gran éxito lo compuse cuando tenía 20 años y fue porque me enamoré de una linda brasileña, espero que no aparezca porque entonces me va a querer cobrar derechos de inspiración”, finalizó con carcajadas Leo Dan.