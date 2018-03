Frank en su tinta

AGANDALLE y nepotismo se han vuelto a poner de moda en los partidos políticos de Guerrero, principalmente en los llamados grandes, como PAN, PRD y Morena. Ejemplos de nepotismo: Perla Edith Martínez Ríos, esposa del alcalde perredista de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, fue registrada como precandidata al Congreso del estado por el distrito porteño 09. Pero por si fuera poco, para asegurarle su curul, también será registrada como candidata a diputada por la vía plurinominal. Otro caso es el del ex diputado federal y ex líder estatal del PRD, Martín Mora Aguirre, quien será registrado como candidato a la alcaldía de Tlalchapa, y su hija, Celeste Mora Eguiluz, como candidata a diputada local por el distrito 18 de Tierra Caliente. Actualmente, su otra hija, Amalia Mora, es alcaldesa de este municipio, y en el período 2012-2015 lo fue Guadalupe Eguiluz Bautista, su madre, y esposa de Martín Mora……. IGUAL ocurre en el PAN, donde varios familiares de alcaldes y líderes irán como candidatos a un cargo de elección popular. El presidente municipal de Tecoanapa, René Morales Leyva, impuso a su esposa Teodosia Luna como candidata a la alcaldía. El presidente estatal del PAN, Marco Antonio Maganda, impuso a su esposa Guadalupe González Suástegui como candidata a diputada local por la vía plurinominal. Maganda también impuso a su secretaria particular, Guadalupe Vargas Tapia, en la candidatura a la diputación federal por la vía plurinominal. Guadalupe Dorantes Aponte, esposa del ex líder del blanquiazul en Acapulco, Benito Manrique Contreras, va en primer lugar en la lista de candidatos a regidores de la planilla del Ayuntamiento del puerto. Ulises Manrique Dorantes, hijo de Benito Manrique y Guadalupe Dorantes, es actualmente regidor panista de Acapulco……. EJEMPLOS de agandalle han denunciado corrientes del PRD, incluso han provocado la salida de líderes, y del Partido del Trabajo contra Morena, por eso la salida del PT de la coalición con Juntos Haremos Historia. Pero el colmo del agandalle fue denunciado este miércoles por el Grupo Plan AMLO de Iguala, encabezados por la secretaria de las Mujeres del comité estatal de Morena, Esther Araceli Gómez Ramírez, y la precandidata Reyna Ramírez Santana, además de José Socorro Peralta, Felipe Ramírez Liborio y Raúl Rojo Cruz, quienes denunciaron que el dirigente estatal de Morena, Pablo Amilcar Sandoval, su grupo en Iguala, han impuesto a los suyos como candidatos hasta en las suplencias. Incluso, una maestra que había sido anotada para la planilla de regidores fue marginada y su postura al momento de enterarse fue elocuente: “Son las mismas chingaderas que en otros partidos, por eso solamente voy a votar por López Obrador”. En conferencia de prensa este grupo de morenistas también exigieron a la Comisión de Candidaturas que se respete el género para la presidencia municipal de Iguala…….. LA COMISIÓN de Organización del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana validó 11 candidaturas independientes para diputados locales y alcaldes. Se trata de Juan Jacobo Alarcón Nájera, del Distrito 2 de Chilpancingo; Nicolás Torreblanca García, del Distrito 10 de Tecpan de Galeana; y Corey Sánchez Silva, del Distrito 21, de Taxco. Para alcaldes: Norberto Ceballo Suátegui, de Tierra Colorada; Juventino Rodríguez Martínez, de Ometepec; Aníbal Gabriel Herrera, de Zihuatanejo; Carlos Bello Gómez, de Atoyac; Héctor Velino Rodríguez Leyva, de Iguala; Julio César de la Cruz Vargas, de San Jerónimo; Roque Rodríguez Juárez, de Huamuxtitlan; y Simón Ramos Aburto, de Iliatenco…….. SIMPLE dato: El presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, Basilio González Núñez, está en el cargo desde 1991 y percibe un salario mensual de 173 mil 620 pesos brutos, lo que un trabajador con el mínimo alcanzaría sólo si laborara mil 486 días……. PUNTO.