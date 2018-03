Reprochan partidos locales trato discriminatorio en proceso electoral

Dirigentes de partidos políticos de reciente creación, que solamente tienen registro en el estado de Guerrero reprocharon que se les trate con discriminación, pues no se les tomó en cuenta para la presentación del Mapa de Riesgos ni para la firma de la Mesa Electoral.

En un primer momento, Freddy Díaz Hernández, dirigente de Coincidencia Guerrerense recordó que en el momento en que la Secretaría General de Gobierno presentó el Mapa de Riesgos, en el que se mencionan las zonas de mayor incidencia delictiva y las que representarían un riesgo para los candidatos a diferentes cargos de elección popular, no se les tomó en cuenta y tampoco en el momento en que se instaló la Mesa Electoral en la residencia Oficial Casa Guerrero.

“Nosotros también tenemos candidatos que pueden colocarse en una situación de riesgo porque estarán presentes en las distintas regiones, no nos convocaron y sin embargo estamos dispuestos a trabajar, no entraremos al terreno de las descalificaciones”, apuntó.

Indicó que se entiende que el Ejecutivo local optó solo por tomar en cuenta a los partidos políticos con registro nacional y dejó de lado a los estatales.

Aseguró que Coincidencia contenderá en los 80 municipios y los 28 distritos electorales, aunque reconoce que será difícil ganarle a los tres grandes bloques que se miden en la elección federal, anticipo que Coincidencia logrará mantener su registró, lo que ya es un avance importante.

Daniel Campos, del Partido Socialista de Guerrero (PSG) manifestó que al margen de que no fueron convocados a las reuniones con el gobierno estatal, como partido ya solicitaron a la Secretaría General de Gobierno un ejemplar del Mapa de Riesgos, sin embargo, la dependencia a cargo de Florencio Salazar Adame no solamente no lo entrega, tampoco les ha dado una respuesta de manera oficial.

Simplemente, la petición del PSG es ignorada.

“Pedimos el Mapa de Riesgos hace unos diez días, como no nos dan ninguna respuesta lo vamos a volver a requerir”, anotó.

Daniel Campos sostiene que la Secretaría General de Gobierno trata con indiferencia a los partidos emergentes, porque de manera anticipada considera que no van a poder mantener su registro.

“Lo que nosotros consideramos que se debe tomar en cuenta, es que en una sociedad democrática se debe gobernar con las mayoría, pero nunca se debe cometer el error de ignorar a las minorías”, anotó.