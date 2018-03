Amplían la veda de moluscos bivalvos a todo el litoral del estado de Guerrero

Chilpancingo, Gro., Marzo 28.- La Secretaría de Salud amplió la veda de moluscos bivalvos (como ostiones y almejas) a todo el litoral guerrerense e implementó operativos para evitar su venta ilegal, sobre todo en este periodo de Semana Santa.

Esta nueva determinación fue aprobada el viernes 23, confirmó el secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, luego de que inicialmente había sido decretada para los municipios de Acapulco y Zihuatanejo.

“Enviamos un comunicado para todo el litoral del estado de Guerrero (restaurantes) porque se ha rebasado lo que marca la norma, que son 80 microgramos por cada 100 gramos de molusco bivalvo”, confirmó en entrevista.

Agregó que en coordinación con los ayuntamientos ubicados en la franja costera de la entidad se han implementado operativos para evitar la venta ilegal de esos moluscos, especialmente almejas, mejillones y ostiones.

Las personas que consuman moluscos pueden padecer entumecimiento de boca, náuseas, vómito y parálisis de músculos intercostales y del diafragma (respiración), y puede derivar hasta en un paro respiratorio a causa de las toxinas que segregan tales ejemplares marinos.

Sí se pueden consumir con toda seguridad pescados, pulpo, camarón, langosta y langostino.

De la Peña agregó que hasta este martes no han detectado ningún caso de intoxicación por la ingesta de moluscos y precisó que no existe un plazo específico de veda, la cual dependerá del resultado de los monitoreos que realicen.

MEDICAMENTO CADUCADO YA FUE RETIRADO

Sobre el medicamento caducado que fue detectado en el Hospital General “Raymundo Abarca Alarcón” de Chilpancingo, De la Peña informó que una empresa lo retiró de esas instalaciones.

Sin precisar el nombre de la citada empresa, informó que hace dos semanas fue retirada la tonelada y media de medicamento caducado, el cual se almacenó irregularmente en el área de Quemados de ese nosocomio.

También dijo que el medicamento se está reponiendo en hospitales y centros de salud a través de la compra consolidada para este 2018 por un monto de 490 millones de pesos y mediante “compras emergentes”.

Agregó que el sábado 24 de marzo se entregaron cinco camionetas de redilas con capacidad para 3.5 toneladas para trasladas los medicamentos a las unidades médicas de toda la entidad, cuya distribución será monitoreada por personal de la SS y quienes se trasladarán en 11 vehículos.

Sobre la presunta renuncia que presentaría Víctor Hugo Garzón Barrientos al cargo de director general del hospital, tras darse a conocer las citadas irregularidades y la inoperatividad del área de Quemados, habilitada como bodega de los medicamentos caducados, el secretario confirmó que “no hay nada de eso”.

Agregó que la funcionalidad del área de Quemados “se tiene que valorar”, para lo cual “debemos tener un proyecto, no solamente completar el equipo, sino el recurso humano, además de la operación, que es lo más costoso y no sabemos cuánto cuesta”, dijo, y agregó que nunca se ha presupuestado, al menos en lo que va de la administración del gobernador Héctor Astudillo Flores.