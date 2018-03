Desaliento en México

Es el título de un escrito de Enrique Krause en Letras Libres, ( que Liebano Sáenz lo comento en 2106), podría ser el balance de lo que hoy sucede a la sociedad, al sistema político y al régimen constitucional.

Es el choque de generaciones de aquellas que no vivieron el México del autoritarismo y el desencanto. El de la derrota de los jóvenes de 1968-71 y después adultos, ( no me quito), que lucharon por libertades políticas, por el derecho al voto y a organizarse libremente en partidos; por las libertades sindicales y de manifestación, por un Estado donde las iglesias estuvieran en su fe y no compitiendo lo terrenal hasta meterse en los derechos individuales, por la paz un Estado LAICO. La transición hoy agotada se hizo sin un balazo, fue a fuerza de votos que cayó el sistema único de partido. En 1997 con Cuauhtémoc Cárdenas en la CDMX y en el 2000 con Vicente Fox en la presidencia. Con votos se debilito al autoritarismo y la prohibición en los hechos de pensar libremente y lograr una prensa libre, en radio y televisión, hasta el extremo de ser algunas inquisidoras. Basta una mentira en ocho columnas para mandar “al calabozo” a algún ciudadano y a su familia a la ignominia. Igual las fatídicas redes que sirven para engañar jóvenes, drogarlas, asesinarlos o violarlos y para mantener las falsas noticias. Esa existencia es la falta de una visión de país unido y democrático.

No hubo relevo generacional en la política, economía, empresarial y mucho menos en el sindicalismo que se agota a diario para convertirse en cascarones o bien cobrando “derechos”.

Se entreveraron los vicios del sistema con la renovación, se mantuvieron los vicios, no se construyó una clase política liberal y visionaria. A tal grado que no hay diferencia política, solo ganar poder por el poder. Se creó un modelo de negociación y de reparto del poder y desde luego privilegios. Ningún empresario, industrial, comerciante, sindicato, parte de la prensa son ajenos

Donde quedaron las luchas del siglo XX que decían una nación libre, justa e independiente, democrática con un Estado y sociedad fuerte. En la transición esto desapareció, hubo alternancia de hombre a hombre que llevaban en sus bolsillos a sus partidos, el sistema continuo debilitando al Estado y como “castigo” el creciente poderío del crimen organizado haciendo desaparecer gobierno en la mayor parte del país. Desmoralización en la población que hacen que aparezcan desesperanza, temor y lo peor postración.

Creo que tienen razón lo que ven como salida los movimientos de masas que despierten al México que espero un siglo para tener votos libres y democracia.