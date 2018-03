Contexto Político

Independientemente si debe o no solicitar licencia como diputado local, el coahuilense Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja se evidencia como un político ambicioso y egoísta.

Ambicioso porque está acostumbrado a vivir dentro del presupuesto, y egoísta porque tal parece que no permitirá que su suplente ocupe la curul en lo que resta de la LXI Legislatura.

Se asume como un político de izquierda y/o progresista, pero en los hechos es igual o peor que sus adversarios, a esos que cuestiona de corruptos e incompetentes y les exige renunciar a sus cargos.

Es un incongruente a todas luces y, peor aún, es el negrito en el arroz de la LXI Legislatura.

Ya ni el priista Saúl Beltrán Orozco (compadre de “El Tequilero”) se aferró a su curul para enfrentar problemas de carácter legal, ya que para él la dieta legislativa era un asunto sin importancia.

La mayoría de los legisladores que contenderán por otro cargo de elección popular el próximo 1 de julio, solicitaron licencia.

El único que quiere seguir disfrutando de la jugosa dieta legislativa es Ricardo Sóstenes. El coahuilense traído por Luis Walton Aburto a Guerrero –particularmente a Acapulco– debería seguir el ejemplo de Flor Añorve Ocampo y Eduardo Ignacio Neil Cueva Ruiz, quienes solicitaron licencia y renunciaron en automático a las Presidencias de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y la Mesa Directiva, respectivamente.

Otro ejemplo claro es Sebastián de la Rosa Peláez, quien el pasado 12 de septiembre solicitó licencia para buscar la candidatura a senador de la República por el PRD. No logró su propósito pero tampoco regresó a ocupar su curul, demostrando que no es un ambicioso y egoísta, pues le cedió el espacio a su suplente, Perfecto Rosas Martínez. No se cuestiona el papel del legislador de Movimiento Ciudadano en tribuna, sino su incongruencia y ambición por el poder y el dinero. Tampoco olvidemos que en su calidad de integrante de la dirigencia nacional de MC vendió el padrón electoral a un portal extranjero, ocasionando con ello que los datos personales de millones de mexicanos pasaran a manos indebidas. ¡Zas!

Por ese “chistecito” MC fue sancionado con una multa millonaria por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Asimismo, quiso ser candidato a la Presidencia Municipal por la coalición “Por Guerrero al Frente” (PRD-PAN-MC), pero fue noqueado por Jacko Badillo Escamilla.

Hizo berrinche. Sin embargo, su patrón Luis Walton le consiguió como premio de consolación la candidatura en el distrito federal 04. Pero, insisto, no ha solicitado licencia y ya es promocionado por sus huestes para arrancar campaña que, por cierto, perderá ante una fémina.

LA PELEA POR EL 07

El distrito federal 07 (Chilpancingo de los Bravo-Eduardo Neri-Leonardo Bravo-Gral. Heliodoro Castillo) será disputado por dos féminas y un varón.

Se trata de Beatriz Alarcón Adame, de la coalición “Juntos por Guerrero” (PRI-PVEM-Panal); Irma Lilia Garzón Bernal, de la coalición “Por México al Frente” (PAN-PRD-MC), y Carlos Sánchez Barrios, de la coalición “Juntos Haremos Historia” (Morena-PT-PES). Oswaldo Chavarría Obezo, ex regidor de Chilpancingo e hijo del extinto expresidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Armando Chavarría Barrera, también aspiraba contender por el distrito 07 a través del PT, pero Morena se decidió por Carlos Sánchez Barrios, ex presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local en la LVII Legislatura. Veremos quién de los tres candidatos logra obtener el triunfo, aunque es necesario recordar que el político zumpangueño ya fue diputado federal por dicho distrito en el periodo 2006-2009.

Nadie tiene nada por el momento. Las campañas arrancarán dentro de tres días. ¡Zas!