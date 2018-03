Frank en su tinta

DESDE el primer minuto del viernes (30 de Marzo) inician las campañas electorales por la Presidencia de la República, senadurías y diputaciones federales. Son 90 días de campañas, es decir, terminarán el 27 de junio. Ojalá sean campañas de más propuestas y de menos descalificaciones. Desde el viernes comenzarán a transmitirse los spots de los candidatos, sin embargo, los abanderados presidenciales iniciarán sus campañas con mítines el próximo domingo (con el horario de verano), por respeto a la Semana Santa. Andrés Manuel López Obrador iniciará campaña en Ciudad Juárez (Chihuahua), Ricardo Anaya Cortés en Celaya (Guanajuato), José Antonio Meade Kuribreña en Mérida (Yucatán) y Margarita Zavala Gómez del Campo en la Ciudad de México……… EL CANDIDATO de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES) eligió una ciudad emblemática por ser escenario triunfal en las trayectorias de dos héroes nacionales reivindicados con frecuencia en sus alocuciones: Benito Juárez y Francisco I. Madero. El abanderado de la alianza Por México al Frente (PAN-PRD-MC) se decidió por uno de los municipios más violentos de México y de Guanajuato, donde el Partido Acción Nacional gobierna desde hace 27 años. El candidato de la alianza Todos por México (PRI-PVEM-Panal) arrancará en un estado donde tiene más posibilidades de ganar el próximo 1 de julio y “porque es cuna de una de las civilizaciones de la que nos sentimos más orgullosos, pero también hoy emblema de la modernidad, de crecimiento y de prosperidad, en el ánimo de significar nuestro compromiso, de cerrar las brechas entre el norte y el sur, de construir con orgullo nuestro pasado, con certeza de un futuro que está a nuestro alcance”, argumentó Meade. Y la candidata independiente eligió la capital del país…….. OTROS DOS perredistas renunciaron este martes a su militancia en Guerrero. Se trata de Mario Moreno Sotelo, regidor de Chilpancingo y quien se registró como candidato a diputado local por el Partido Coincidencia Guerrerense, y Fenyase Castrejón Castro, dirigente de la Coduc en Tepecoacuilco, quien incluso pronosticó que el PRD va a desaparecer en ese municipio. Y es que Fenyase era parte importante del partido del Sol Azteca, con una estructura consolidada, la cual se llevará seguramente con otro candidato o candidata a la alcaldía……. EN TAXCO la panista Marina Carranza también fue marginada por la dirigencia estatal para la conformación de la planilla de regidores. Marina escribió en su cuenta de Facebook: “Una vez más sacrificada por los acuerdos políticos y premios de consolación, yo, defensora de los derechos políticos de las mujeres, en congruencia con mi labor, defiendo los míos. Como lo he dicho y lo reitero, chamba no busco, pues esa tengo, mi aspiración es incidir como autoridad, aportando mi conocimiento y experiencia. Si lo he logrado desde otros espacios, en mayor medida lo haría desde el cabildo. El (comité) estatal ya hizo una propuesta a la segunda regiduría y no soy yo. Alcen la voz quienes hayan sido agredidos en sus derechos políticos”…….. EN IGUALA también hay panistas molestos por el agandalle del PRD en la integración de la planilla. El PAN van en alianza con el PRD, pero éste no le dejó espacio en la planilla. El dirigente Juan Zagal Domínguez anunció una campaña de brazos caídos, “pues con ese desdén y actitud del PRD se quitan las ganas de trabajar y no hay la motivación con la ciudadanía”…… TAMBIÉN en Guerrero hicieron trampa los candidatos independientes. El Instituto Nacional Electoral detectó que los 16 aspirantes (8 para alcaldes y 8 para diputados locales) entregaron copias de credenciales de elector y otro tipo de identificaciones como si hubieran sido adquiridas en supermercados o fotocopiadoras, es decir, que no parecen credenciales originales……. SIMPLE dato: Hasta el momento ningún candidato a presidente municipal ni a diputado local se ha registrado en la sede del Distrito 22 de Iguala, a pesar de que el periodo de registros se abrió desde el pasado 21 de este marzo y termina el próximo 5 de abril……. PUNTO.