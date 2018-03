Revisa P. Civil instalaciones de gas y eléctricas en puestos de la Plaza Cívica

Iguala, Gro., Marzo 27.- Con la finalidad de evitar algún incidente que ponga en riesgo la integridad física de la población que diariamente acude a la celebración de Semana Santa en el centro de la ciudad, este lunes, personal de Protección Civil Municipal revisó las instalaciones de gas y eléctricas en los puestos de comida que se instalaron en la Plaza Cívica de las “Tres Garantías”, informó el titular de Protección Civil, José Manuel García Hernández.

Entrevistado al término de esta revisión, García Hernández señaló que estas revisiones las estarán realizando diariamente en tanto concluyen estas festividades en la iglesia de San Francisco, “regularmente la gente acude a cenar en este punto luego de los eventos religiosos, por ello nosotros como autoridades tenemos que verificar que todas las instalaciones de gas y eléctricas estén en buenas condiciones sin ningún problema para evitar algún incidente”, subrayó.

Precisó que el propósito fundamental de las autoridades municipales es proteger la integridad de las personas que habitan en el municipio y de todos los visitantes que están llegando a la ciudad y se concentran en las iglesias donde se llevan a cabo las actividades de Semana Santa, por ello esta dependencia y las distintas corporaciones policiacas estarán muy vigilantes para apoyar a las personas que así lo requieran.

Asimismo, señaló que estarán muy pendiente también en todos los balnearios de la ciudad, en los cuales se han realizado las revisiones correspondientes para que todos los propietarios cuenten con las medidas de seguridad necesarias para los bañistas y no se den incidentes lamentables “yo hago un llamado muy atento a los propietarios de balnearios para que no permitan que se introduzcan a las albercas personas en estado de ebriedad y recomienden a los adultos estar muy pendientes de sus hijos para que no haya incidentes que lamentar”.

Agregó que el operativo que han montado las diversas áreas del ayuntamiento para este periodo vacacional estará vigente hasta el próximo 8 de abril, vigilando cada una de las zonas donde habrá más cúmulo de gente, así como entradas y salidas de la ciudad, pidió a la población reportar cualquier situación de riesgo que ocurra a los números de emergencia 911 y puso a disposición el número directo de Protección Civil 33-36438 o al celular 733-1066053.