Frank en su tinta

AFIRMAN en Morelos que por eso lo llaman “Atraco Ramírez”. La Auditoría Superior de la Federación promovió en enero pasado dos de-nuncias penales contra el gobernador perredista, Graco Ramírez, por un supuesto desvío de recursos cometidos en el ejercicio fiscal del 2016, por un monto de 534 millones de pesos. Lo anterior se desprende del Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública del 2016 de la ASF, que calificó al estado de Morelos como una entidad en alta situación de riesgo para cumplir con el principio de sostenibilidad, debido a que pre-sentaron déficit en el balance presupuestario de recursos disponibles y en el balance primario de recursos disponibles. Es decir, “Atraco Ramí-rez” no sólo llevó a Morelos a la insolvencia presupuestal, sino que, además, en los próximos cuatro años la entidad sufrirá de un deterioro y de una crisis presupuestal que lo podría llevar a la cancelación del pa-go de la deuda pública constituida en más de ocho mil millones de pe-sos……. AMBICIÓN al máximo de los nuevos dueños del PRD en Gue-rrero. Por ejemplo, el todavía alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, impuso a su esposa Perla Edith Martínez Ríos como candidata a diputada local por un distrito en el puerto, pero también por la vía plurinominal. Es decir, si pierde en las urnas, tiene asegurada su curul pluri sólo por ser la esposa de Evodio. ¿No hay en el PRD más mujeres que pueden ocupar una de las dos candidaturas? ¿Por qué no darle la oportunidad a otras mujeres de ser candidatas?........ OTRA de perre-distas, bueno ex perredista (aunque muchos dudan que lo haya sido realmente). David Jiménez Rumbo anunció el apoyo de su corriente Grupo Guerrero a todos los candidatos del PRI en el estado, menos en el Distrito local 05 de Acapulco, donde respalda a Ernesto González Pé-rez, miembro de su corriente y quien se quedó en el PRD porque ya te-nía la candidatura. Pobres priistas del Distrito 05……. EN TANTO, el exgobernador Ángel Aguirre Rivero anunció que se queda en el PRD. El líder de la corriente Izquierda Progresista Guerrerense se reunió con candidatos perredistas que postula la colación Por Guerrero al Frente, a quienes manifestó su apoyo y les dio orientación política. La diputada Silvia Romero informó que la reunión fue el fin de semana……. EL PRÓXIMO domingo 1 de abril inicia el horario de verano en México, por ello se recomienda a las personas que el sábado 31 de marzo, antes de irse a dormir, adelanten una hora sus relojes, de modo que al día si-guiente reanuden sus actividades con el nuevo horario. A través de un comunicado, la Secretaría de Energía informó que durante el Horario de Verano, que inicia el primer domingo de abril y concluye el último domingo de octubre, se registra en el país una mayor insolación y es por ello que al adelantar una hora el reloj se reducirá el consumo de energía diario durante el periodo de máxima demanda de electricidad……. SIMPLE dato: A pesar de que se supone que son días de reflexión y es-piritualidad, el producto que más se vende en las vacaciones de Semana Santa es la cerveza……. PUNTO.