Palabrerío

Para que existan políticos despreocupados del trabajo, debe haber una turba de asalariados miserables y siervos que les aseguren el ocio.

Los más ociosos y cínicos son la inmensa mayoría de los legisladores, nauseabundos parásitos que no producen absolutamente nada, ni una ley, ni una reforma, ni un punto de acuerdo, no debaten en tribuna a la cual no suben ni por equivocación, de ellos tenemos 128 senadores, 500 diputados federales y más de mil quinientos diputados locales en los congresos de los estados del país, aproximadamente 2 mil 200 seres inútiles para la vida productiva de la nación, mantenidos por la clase trabajadora que no goza ni de la mitad de los privilegios que los legisladores tienen. Para lo que hacen, con la mitad de ellos sería más que suficiente la carga que representan para el erario, porque eso son, una carga para los que si trabajan.

Los que siguen en la lista de los ociosos con cargo al erario son los candidatos, los cuales dejan de trabajar por varios meses para aspirar a una candidatura y después en la campaña, me pregunto ¿de qué viven si se la pasan de saltimbanquis todo el tiempo a excepción del que utilizan para dormir?

Miles de millones circulan en las campañas para que los candidatos jueguen a la democracia, en lugar de invertir ese dinero en salud pública, vivienda popular, infraestructura para el comercio, mejorar la producción del campo y la calidad de vida de los campesinos, en educación y en tantas otras necesidades prioritarias que pasan desapercibidas o desdeñadas, por quienes dilapidan el dinero de todos los mexicanos de manera inmoral por decir lo menos.

Después siguen los funcionarios públicos que están de más en las distintas oficinas del gobierno, sin justificación alguna más que la de ser pariente, amigo, amante, lame productos de gallina o matraquero profesional de algún político en funciones. Despreocupados del trabajo porque saben que son innecesarios y que si faltan, como lo hacen frecuentemente, la oficina donde laboran seguirá sin contratiempos extraordinarios en sus funciones, en muchos casos hasta funcionan mejor cuando se ausentan estas sanguijuelas.

Los que representan la cereza de ese pastel escatológico son la casi totalidad de los regidores, cuya única responsabilidad contemplada en la Ley Orgánica del Municipio Libre, es la de supervisar el buen funcionamiento del Ayuntamiento, que no se roben el dinero, que los servicios públicos que se proporcionen sean eficientes y de calidad, que no se desvié el presupuesto para beneficio de una minoría y que no se use como agencia de colocaciones, en pocas palabras, que no se abuse del poder en la administración municipal. Y si se descubren anomalías en estos aspectos, hacer denuncias públicas correspondientes. Pero por lo general los regidores no denuncian nada, y esto puede deberse a dos motivos, que sean parte de un Ayuntamiento perfecto en cuanto a la función pública, o que sean cómplices del presidente municipal, por lo general no asisten bajo un horario establecido, van a la hora que quieren, o a veces sólo se presentan a cobrar su quincena, representando lo más nauseabundo de la ociosidad a costillas del pueblo que a pesar de trabajar casi muere de hambre.

En fin, que el pueblo sigue escupiendo sangre para que la alta burocracia política del país viva en la abundancia.

Hasta el próximo martes.

