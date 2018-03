Dramática coronación

Acapulco se lleva el Estatal de Cadetes Varonil, tras vencer 33-27 a Iguala en tiempo extra

Iguala, Gro., Marzo 27.- Una batalla épica fue la que escenificaron los conjuntos de Acapulco e Iguala en la final del campeonato Estatal de basquetbol en la categoría Cadetes, ya que en esta edición los locales defendieron su título con fervor ante un rival que dejó sudor y sangre para llevarse la gloria en tiempo extra con marcador de 33-27; tras esta coronación los del puerto serán la base para conformar la Selección de Guerrero que participará en el Nacional que se jugará en Morelos para el mes de septiembre.

En el primer momento del encuentro Acapulco erró la mayor parte de sus envíos a la canasta, mientras que los de Iguala mediante tiros de línea y algunas penetraciones lograron llevarse la ventaja parcial por 10-6, lo que sorprendía a los del puerto.

Para el segundo periodo Acapulco trabajó bien y logró emparejar los números en 10-10, Iguala evitó que estos tomaran una ventaja que los obligara a redoblar esfuerzos en el tercer periodo y luego de 20 minutos el marcador se puso 16-16, lo que dejaba en claro lo cerrado de este encuentro al cual le faltaba su momento de clímax.

En el tercer capítulo Acapulco comenzó a trabajar en su aparato defensivo para evitar sorpresas, mientras que los “verdiblancos” por momentos se vieron sorprendidos y llegaron a tener una desventaja de 8 puntos, pero una vez más los dirigidos por Miguel Gallegos sacaron el carácter para recortar distancias en esta reyerta que al término de tres cuartos la pizarra decía 25-22 en favor de los del puerto.

En el último momento del encuentro las cosas se pusieron al “rojo vivo”, Acapulco llegó con ventaja de 3 puntos pero no era suficiente para controlar los ánimos de los locales, quienes impulsados por su porra acecharon al rival para darle la vuelta al marcador; en los últimos 5 segundos del encuentro Acapulco llevaba una ventaja de 3 puntos y en un intento desesperado por empatar, Netza López mandó un tiro desde afuera del área pero recibió una falta que ameritó tres tiros de línea, el reloj ya estaba en cero y esto lo obligaba a meter todos sus envíos desde la línea para mandar el duelo a tiempo extra.

Con frialdad y precisión López logró anotar sus tiros para poner en frenesí al público y jugadores. En el tiempo extra parecía que Iguala tenía el momento anímico pero no fue así, los del puerto con un triple le pusieron frío al encuentro, mientras que en los tiros de línea no erraron y finalmente dejaron todo en 33-27, lo que tuvo al respetable al filo de la butaca.