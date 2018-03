Mantienen su reinado

Iguala conquista el bicampeonato del Estatal de Cadetes Femenil, tras vencer con marcador de 40-28 a la quinteta de Anáhuac Chilpancingo

Iguala, Gro., Marzo 26.- La corona de la categoría Cadetes Femenil en el estado de Guerrero seguirá teniendo como su dueña a la ciudad de Iguala (representada por la Liga de Basquetbol del Valle de Iguala), luego de refrendarla ayer domingo por la tarde al imponerse en la final a Anáhuac Chilpancingo con marcador de 40-28, con este resultado las dirigidas por Juan Flores ganaron su pase al Nacional que se llevará a cabo en Chiapas para el mes de mayo.

En el desarrollo del primer periodo el ímpetu con el que salieron ambas escuadras provocaba que no hubiera efectividad en los tableros, tuvieron que pasar más 2 minutos para que llegara el primer punto por la vía del tiro de línea en favor de Anáhuac, pero Iguala poco a poco entró en calor y Sherly Martínez se encargó de ponerle frenesí a sus penetraciones y tiros de línea, mientras que Ximena Zavaleta se contagió de esto y ambas le dieron el triunfo parcial de 6-1 a las igualtecas.

Para el segundo momento del encuentro la ofensiva de Iguala aumentó su efectividad y logró mayor ventaja, mientras que las de la capital tuvieron buen trabajo pero no fue suficiente para evitar seguir abajo en el marcador que subió a 15-7 al término de este episodio que le daba calma a las locales para manejar las acciones.

En el tercer periodo se esperaba la reacción de Anáhuac, pero las dirigidas por Juan Flores no permitieron un motín y América Carranza con sus entradas al tablero logró colaborar con este triunfo momentáneo que se escribió ahora con un 25-15, con el cual acariciaban ya la corona.

El último llamado a la duela obligaba a las de la capital a dar el extra si es que querían hacer algo en este duelo final; la reacción parecía llegar pero siempre había respuesta de las igualtecas, su trabajo colectivo en los puntos que se repartieron las jugadoras en este periodo fue una muestra clara de su labor en equipo, el cual luego de 40 minutos lograron finiquitar con el 40-28 que les da el pase a la siguiente fase donde buscarán mejorar el tercer lugar obtenido en la justa nacional de 2017.

Al término de las finales la directiva de la liga que encabeza Héctor Cedeño, premió a las campeonas con trofeos y medallas; en esta ceremonia también tomó parte el presidente de la Asociación de Basquetbol en Guerrero, Carlos Quezada Gatica y parte de su directiva.