ITAIGro cerca del colapso financiero

El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero (ITAIGro) está a un paso del colapso financiero.

Documentos oficiales consultados por Agencia de Noticias IRZA confirman que el órgano acumula 16 demandas laborales que promovieron ex trabajadores de “confianza” entre el 2014 y marzo de este año.

El ex comisionado Joaquín Morales Sánchez exige una indemnización por más de 365 mil pesos, lo que contraviene la legislación del órgano autónomo y un acuerdo interno en el cual se asienta que sus funcionarios no pedirán ese “bono” cuando por Ley dejen de estar en funciones.

En entrevista, el presidente del ITAIGro, Pedro Arzeta García, confirmó que el organismo está sentenciado por la Junta y el Tribuna de Conciliación y Arbitraje a pagar un monto superior a los 2 millones de pesos por las 16 demandas, la mayoría con estatus de “laudo”.

De acuerdo con el comisionado, en el proceso de entrega-recepción detectaron otras presuntas irregularidades financieras, administrativas e incluso movimientos administrativos que comprometen los bienes del organismo.

El presupuesto anual del ITAIGro es de 13 millones de pesos, pero la nómina mensual es de 800 mil pesos porque los consejeros salientes aumentaron el salario de todos los trabajadores, haciendo una suma de 10.5 millones por año, por lo que al organismo le queda un saldo de 3 millones para gasto de operación.

LAS DEMANDAS LABORALES

De acuerdo con los documentos consultados, entre los demandantes se encuentran los ex comisionados del ITAIGro Crescencio Almazán Tolentino, quien espera sentencia de pago, y Ernesto Araujo Carranza, por 266 mil pesos.

También reclaman indemnizaciones David Jorge Ramírez, con un monto de 100 mil pesos; Josefina Aguilar Pastor, por 234 mil; Hipólito Mendoza Urbano, por 461 mil; Edgar Jiménez Olivares por 195 mil 791 pesos, y Miguel Antonio Radilla Zúñiga, por 209 mil 316 pesos, entre otros.

Entre los demandantes está también Horacio Díaz Quiñonez, quien reclama un pago por 240 mil pesos, pese a que no formó parte del organigrama del ITAIGro, pues fue contratado como proveedor –persona moral- para que brindara el servicio jurídico al organismo. Pese a eso, también demandó como ex trabajador y la Junta de Conciliación y Arbitraje aceptó su procedimiento.

Arzeta García dijo que “la operatividad (financiera) del ITAIGro está muy acotada” y que sólo hay dos vías de solución: pagarles entre el 50 y 70 del monto total o recurrir a la gestión extraordinaria de recursos ante el gobernador Héctor Astudillo Flores.

Pero adelantó que a través del Departamento Jurídico recurrirán al tribunal laboral, donde expondrán que las demandas de los ex comisionados Crescencio Almazán Tolentino, Ernesto Araujo Carranza y Joaquín Morales Sánchez son improcedentes porque legalmente no tienen derecho a una “indemnización”.

OTRAS PRESUNTAS

IRREGULARIDADES

El 28 de febrero, a dos días del cambio de los comisionados, los salientes presentaron una denuncia penal ante la Agencia del Ministerio Público por el presunto robo de dos computadoras portátiles.

Los anteriores comisionados también dejaron “empeñada” una camioneta propiedad del organismo, pues entregaron la factura de la unidad en garantía de pago de un laudo laboral. Pedro Arzeta confirmó el hecho y refirió que ya investigan el estatus de ese trámite.

El comisionado agregó que el ITAIGro cuenta con un parque vehicular de siete unidades, pero que por sus condiciones físicas y técnicas resulta muy costoso darles mantenimiento, por lo cual analizan darlas de baja.

Agregó que también encontraron un rezago de casi 100 resoluciones que los ex comisionados no atendieron. Ocho del ex comisionado Roberto Rodríguez Saldaña; 38 de Elizabeth de Patrón Osorio y 40 de Joaquín Morales Sánchez.

Estas y otras presuntas irregularidades, declaró Pedro Arzeta, están asentadas en actas de entrega-recepción que firmaron con los comisionados salientes y que será parte de la investigación que realice la Auditoría Superior del Estado (ASE).