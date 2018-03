Averígüelo Vargas

La tradicional Semana Santa es seguramente la temporada vacacional—religiosa más tradicional en el país, pues se juntan en los próximos 7 días los eventos religiosos más arraigados en las costumbres nacionales, porque representan la pasión y muerte de Jesucristo, que simboliza a la religión católica, con profunda raigambre en el pueblo mexicano.

También se aprovecha para descansar, durante los llamados días santos, de jueves a domingo de esta semana que transcurre, ya que la mayoría de los mexicanos suspende sus actividades de trabajo, escolares, de negocios y sus labores habituales, de modo que de jueves a domingo, la mayor parte de las actividades dejan de efectuarse y los comercios, escuelas y otros muchos centros de trabajo permanecen cerrados.

Las escuelas, en todos sus niveles, con más de 25 millones de alumnos, suspendieron sus labores desde el pasado viernes 23 de marzo y habrán de reanudar sus labores hasta el 9 de abril.

Estas serán dos semanas muy intensas, de mucho trabajo en el estado de Guerrero, porque el Triángulo del Sol está convertido en uno de los destinos turísticos más visitados del país, de modo que cientos de miles de personas, habrán de viajar a los destinos principales de Guerrero, provenientes del Valle de México, zona conurbada de la Ciudad de México y de varios municipios del Estado de México, donde radican y trabajan más de 20 millones de personas.

Eso es lo que le da fuerza, vida y sustento a guerrero y los guerrerenses de todas las regiones, porque los ingresos turísticos se redistribuyen a través de obras y programas sociales.

OTORGAN A HÉCTOR ASTUDILLO EL CUARTO LUGAR COMO BUEN GOBERNADOR. —La Confederación patronal Mexicana (Coparmex), concedió al gobernador Héctor Astudillo el cuarto lugar de los gobernadores del país mejor evaluados, lo que representa una calificación de alto nivel que refleja el intenso trabajo que desarrollo el mandatario estatal, a pesar de las difíciles condiciones de inseguridad y violencia que se viven en el estado.

El presidente nacional de Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther dijo que esa distinción se otorgó luego de una consulta a nivel nacional sobre los gobernadores que mejor han cumplido su labor y por el cumplimiento de sus ofrecimientos de campaña y eso fue lo que le dio el cuarto lugar a Astudillo, entre los 32 gobernadores del país, lo que sin duda resulta muy meritorio si se toma en cuenta las dificultades en que tiene que desarrollar su labor para conducir al estado de Gurrero a un mejor nivel y para solventar y corregir las muchas deficiencias y faltantes que recibió al hacerse cargo del Ejecutivo estatal.

MARIO MORENO EN RECESO MIENTRAS DECIDE LA RUTA QUE HABRÁ DE TOMAR.—Hace una semana, aproximadamente, que Mario Moreno Arcos dejó la delegación estatal el ISSSTE, donde dejó un antecedente memorable, porque logró que se otorgaran la mayor cantidad de préstamos de corto plazo, que sumaron varios miles por varios miles de millones de pesos, además de que entregó las farmacias con la mejor y más amplia dotación de medicamentos, aparte de que se aplicaron más de 40 millones de pesos en la compra de equipos de alta tecnología, para los hospitales y clínicas que funcionan en el estado.

Mario Moreno es uno de los activos priistas mejor reconocidos, con mayor presencia ante las bases de ese instituto político, que sin embargo no ha recibido un trato apropiado, no obstante que su presencia y su trabajo puedan hacer una gran aportación a la causa de su partido-, pero aún así no ha recibido el reconocimiento ni el trato en que en justicia le corresponde.

Se ha negado permanentemente a abandonar las filas de su partido el PRI, no obstante que ha recibido ofertas e invitaciones para cambiarse a otro partido, donde le ofrecen competir por las posiciones que en el suyo le han negado.

Tomará un receso para decidir la ruta a seguir, pero mientras, descansa medita y replantea las opciones que se abren y le ofrecen.

Además, su hermano Ricardo Moreno, irá a la contienda política por el distrito 2 de Chilpancingo, aunque ahora ocupa una curul de representación proporcional.

Ambos son priistas de primer nivel, que su partido debe aprovechar de la mejor manera, con la compensación justa correspondiente.

JORNADAS MÉDICO ASISTENCIALES Y OPERATIVO DE SEGURIDAD EN CHILPANCINGO POR VACACIONES. —La capital del estado no es un destino turístico, sino sólo de paso para los cientos de miles de mexicanos que viajan hacia los destinos turísticos de la costa guerrerense, pero también registra la salida de muchos de sus habitantes que aprovechan el asueto para viajar a sus lugares de origen en alguna de las otras regiones del estado.

De esa manera se hace necesario un buen operativo de seguridad y vigilancia, para evitar que las casas de los viajeros puedan ser visitadas por los ladrones, amantes de lo ajeno, de modo que esa labor de vigilancia la coordina el alcalde Jesús Tejeda Vargas, con los policías del estado, que están a cargo de la seguridad en la capital, los federales que están radicados aquí y los integrantes del Ejército que han colaborado con gran eficiencia en crear ya mantener un ambiente de mayor seguridad.

Hasta ahora la policía municipal sigue sujeta a investigación por los nexos que se descubrieron entre algunos de sus elementos con integrantes de la delincuencia organizada que provocaron la muerte de varias personas y la desaparición de otras, que no ha esclarecido la Fiscalía del Estado.

En la semana previa a las vacaciones, la presidenta del DIF municipal, Beatriz Tejeda Abarca, realizó varias jornadas médico asistenciales, entre ellas, la desarrollada en Amojileca, comunidad rural del municipio, donde fueron atendidas decenas de personas de escasos recursos, a quienes se les ofreció ayuda médica por diversas dolencias de salud, además de que se les impartieron cursos de diversas manualidades, que les ayuden a alcanzar alguna remuneración económica que ayude a la economía familiar.