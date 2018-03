Piel muy delgada y efecto teflón

AMLO anunció que pisará callos. Primero el 21 de marzo en entrevista colectiva a las 21 horas en Milenio Televisión con Carlos Marín, Carlos Puig, Héctor Aguilar Camín, Jesús Silva Herzog, Azucena Aresti y luego en Guadalajara en la 29 asamblea de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC). Durante la entrevista, más de 90 minutos, tocó puntos como las reformas energética y educativa, seguridad, coordinación de las fuerzas armadas, conformación de una Guardia Nacional contemplada en la Constitución, el enorme costo económico de la corrupción y los 500 mil millones de pesos que considera obtener combatiéndola y siguiendo una política de austeridad para invertirlos en programas de apoyo a los jóvenes. Rehusó caer en respuestas fáciles “porque en política no todo es blanco y negro”

De cara a los entrevistadores y la audiencia de millones de televidentes en la hora estelar, explicó las dos formas posibles de alcanzar el poder: la armada y la pacífica. Él está y ha demostrado que prefiere la vía pacífica aunque sea la más difícil; porque hay que luchar contra todo. La otra, señaló, causa mucho dolor y la violencia no la comparte. En ese tenor admitió tener una ambición legítima: ser presidente de México. Empero, aclaró: “conozco la historia y sé qué han hecho los presidentes desde Guadalupe Victoria hasta el actual. No quiero ser como Salinas de Gortari, Vicente Fox, Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto. Deseo pasar a la historia siguiendo el ejemplo de Benito Juárez, Francisco I. Madero y Lázaro Cárdenas”. En otro orden, a pregunta específica relacionada con la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional, reitero lo que ha dicho en cuanto a que es una obra innecesaria. Sin embargo, igual con las reformas estructurales, dijo estar dispuesto a revisarlo, siguiendo el pensamiento juarista, “nada por la fuerza, todo con la razón y el derecho”.

Previo a la asamblea con más de 300 empresarios de la construcción, en la cual propuso una mesa integrada por cinco representantes de la CMIC, cinco del gobierno federal y cinco de su equipo de campaña para revisar el asunto bajo criterios técnicos y de pertinencia; AMLO difundió un video cuestionando la especie de que si él gana la Presidencia de la República habrá incertidumbre económica, que revisará los 91 contratos que se entregaron a particulares para la explotación petrolera y en rechazo a la construcción del nuevo aeropuerto capitalino. Abundó: “Quieren que, con los ojos cerrados firme un cheque en blanco y aunque se trate de contratos leoninos, como los de Odebrech, los acepte”. Los sobre avisos merecieron respuestas firmes pocas veces escuchadas de parte de miembros del gabinete a un candidato opositor. ¿Acaso porque realmente sienten que se encamina a Palacio Nacional? El Presidente, el vocero de la Presidencia, el secretario de Energía, los secretarios de la Marina y de la Defensa Nacional; éstos rechazando que soldados y marinos sean criminales y represores. Por obvias razones, contra las pretensiones de López Obrador se unieron José Antonio Meade y Ricardo Anaya.

Dentro de ocho días la campaña de a de veras habrá iniciado. Por lo pronto, según algunas encuestas, el candidato del PAN, PRD y MC lo bajaron ya del segundo lugar. Viene lo bueno, lo malo y lo peor. Se agregará Margarita Zavala. ¿Casualidad? Quién sabe, pero de tres concursantes independientes sólo ella aprobó la prueba de transparencia que le hizo el INE. También se antoja increíble que Pepe Meade alcance al puntero. Por supuesto, ciertamente no es imposible. Cuando AMLO en gira por Estados Unidos tuvo un incidente con el padre de uno de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, llamándolo provocador, y dejó entrever que el Ejército tuvo participación en la desaparición de los normalistas, consideración que reiteró en Chilpancingo e incluso ofreció una investigación verdadera de llegar al poder: “Vamos a hablar con la verdad. Se tiene que decir quiénes fueron los responsables y aquí incluyo al Ejército Mexicano”. Causó molestia en los mandos militares y en sectores que apoyan el movimiento de los 43. Merced a esos detalles, alguna encuesta sugirió que había perdido puntos quedando incluso debajo de Margarita Zavala.

Por eso refiero lo bueno, lo malo y lo peor que podría acontecer. Desde luego, el votante duro de López Obrador, no admite cualquier crítica que se haga al líder de Morena; todo le parece infundio y lo justifica. Reacciona igual que el priista convencido de que sólo con Meade saldremos adelante y de manera similar a un perredista o panista que defienden a Ricardo Anaya. En este sentido Sergio Sarmiento destacó que AMLO tiene la piel muy delgada cuando se le cuestiona, pero goza del efecto teflón (todo se le resbala) y no pierde popularidad en sus simpatizantes. Pues ojalá no cometa errores que lo desplomen en la recta final. Pesa decirlo, lamentablemente, en la terrible disputa por la Nación allá arriba, “Morena es la esperanza de México” sólo ganando López Obrador la Presidencia. Porque aquí abajo, Morena, PT y PES, por ambición y protagonismo personales, evidencian que la lucha es sólo y nada más por alguna regiduría o diputación; que el movimiento de o para la regeneración es un cuento maravilloso. No dan ejemplo ni mensaje distinto al de sus adversarios.