Antes de irnos a descansar, en la madrugada de este domingo, nos acostamos con la terrible noticia: “La policía alemana ha detenido este domingo al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont cuando acababa de cruzar en coche la frontera desde Dinamarca con dirección Bélgica. Las autoridades alemanas lo han trasladado en una furgoneta desde la comisaría a una cárcel cercana a la localidad de Neumünster, al sur de Kiel.

Esta detención se debe a que el pasado viernes el juez Llarena volvió a cursar la euroorden para pedir la detención y extradición del expresident de la Generalitat y que desactivó en su momento. La noticia ha tenido un gran eco internacional y las principales cabeceras de Europa abren con la imagen del líder del proceso soberanista.

Las reacciones internacionales al arbitrario y atentatorio arresto, no podían ser de otra manera, copio textual: “Casi la totalidad de las cabeceras alemanas siguen de cerca los acontecimientos. Entre todas, destaca un artículo que reza: “Alemania tiene su primer preso político”, en el que el periodista se pregunta “¿Pueden los otros estados de la Unión Europea, UE, aceptar durante mucho más tiempo que Madrid intente despedazar un movimiento masivo democrático a través de la prisión y las multas?”. La detención de Puigdemont no ha sido inteligente. No es un terrorista, sino un político legitimado por unas elecciones libres”, escribe Thomas Urban.

Así lo hemos mencionado desde el principio, el movimiento independentista catalán es un movimiento democrático, ratificado ampliamente por ese sistema político-social, que se supone nos rige: las elecciones libres y soberanas. La respuesta a tal manifestación social mayoritaria es el garrote vil del gobierno central de Madrid que encabeza el ultraderechista y neofranquista, Mariano Rajoy.

En la misma Alemania, se nos informa, que el principal partido de la izquierda alternativa, DieLinke, exige la libertad de Puigdemont mientras el vicepresidente liberal del Bundestag -Parlamento-, se opone a la extradición de Puigdemont por rebelión.

En efecto, el vicepresidente del parlamento federal alemán, Wolfgang Kubicki, ha descartado una extradición de Carles Puigdemont si es por rebelión. “En Alemania no conocemos el delito de ‘rebelión’, a diferencia del estado español”, ha dicho el dirigente liberal en declaraciones a la red de diarios regionales alemanes Redaktionsnetzwerk Deutschland. Por lo tanto, descarto una extradición a las autoridades españolas por este motivo y el responsable de política europea de la formación al Bundestag, Andrej Hunko, ha tildado la detención de “vergüenza”.

Mientras tanto, los amigos catalanes nos escriben: “Aquí estamos manifestándonos, de forma masiva, han encarcelado a cinco políticos y una más se ha exilado. Será una Semana Santa, caliente”. “Los manifestantes, en Barcelona, avanzan gritando ‘vamos a convertir la delegación del gobierno español en una biblioteca´”, “La gente está indignada por la manipulación de la justicia por parte del gobierno. Esperando acontecimientos. Ya estamos en casa por el mal clima y también porque hay cortes en carreteras por las manifestaciones”.

La disyuntiva está clara: ¿La democracia de los catalanes o el garrote vil de Rajoy? Por lo pronto, Puigdemont y sus concejales ya los elevaron a héroes independentistas de Catalunya.

