H. Astudillo, cuarto lugar de mejores gobernantes

El dirigente nacional de Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, aseguró que el gobernador cumple con sus compromisos hechos en campaña

Acapulco, Gro., Marzo 25.- De acuerdo con la herramienta de medición “Data Coparmex #MarcajeAMIGobierno”, el mandatario Héctor Astudillo Flores, ocupa el cuarto lugar de los gobernadores mejor evaluados por su desempeño en el país, afirmó el presidente nacional de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, durante un encuentro con el Ejecutivo estatal acompañado por los presidentes de esa organización patronal en Acapulco y Chilpancingo, Jaime Escamilla Badillo y Joel Moreno Temelo, respectivamente, así como del secretario de Finanzas y Administración del estado, Héctor Apreza Patrón.

“Quiero ratificar a ustedes mi trabajo conjunto, mi tiempo, mi respeto, mi reconocimiento al trabajo que hacen todos los días. Son un grupo muy importante que genera movimiento económico y social y un sector muy importante para Guerrero. Les doy mi saludo y mi compromiso inquebrantable, soy su aliado número uno, cerremos filas por México y por Guerrero”, expresó Astudillo Flores.

El presidente nacional de Copamex, Gustavo de Hoyos Walther, destacó que los empresarios agremiados del país fueron consultados a través del indicador #MarcajeAMIGobierno sobre el desempeño del gobernador en turno para conocer la opinión de la iniciativa privada respecto al desempeño del gobernante con relación a sus compromisos de campaña.

“Consultamos si el gobernador de cada estado está cumpliendo con lo que se comprometió o no. Y el gobernador Héctor Astudillo Flores, quedó en cuarto lugar de los 32 jefes del Ejecutivo y cuando los socios de Copamex Acapulco y Chilpancingo dan esa evaluación, yo creo que eso habla bien de un cambio y de que en base al principio que hay se han llevado bien los problemas y de mi parte hago un reconocimiento personal”, precisó De Hoyos Walther.

Durante este encuentro donde también fueron abordados temas de interés económico y empleo para el estado, Héctor Astudillo, reiteró su compromiso a cada uno de los que integran esta asociación gremial de quienes dijo, son punta de lanza en Guerrero para poder enfrentar los retos y desafíos que tiene la entidad.

“El gobernador no rehúye, no se esconde a los problemas, por su propia naturaleza trata de estar bien parado y determinado para enfrentar los problemas que vive. Tenemos que vencer todas las adversidades, tenemos que enfrentar todos los días los problemas y mirar hacia adelante. Lo que más le interesa al gobernador es que Guerrero camine más”, afirmó Astudillo Flores.

El gobernador Héctor Astudillo, acompañado por miembros de su gabinete en Casa Acapulco, dijo a los líderes patronales en Guerrero y en el país que, “siempre estaré interesado en tener acercamientos con grupos como ustedes, de trabajo, que produce, que construye y qué opina”.

Y añadió: “Sin duda ha sido un trabajo muy complejo pero no se me olvida y no se me separa de la idea que tenemos que construir muchas cosas buenas, tenemos problemas de violencia pero fuimos uno de los estados que recientemente generamos un importante movimiento económico en el país, más inversiones, turismo y fuimos de los estados que disminuyó la pobreza extrema”, dijo el Ejecutivo estatal.

Acompañados por empresarios de Acapulco y Chilpancingo, los líderes patronales, recibieron el apoyo reiterado del gobernador y se comprometieron a impulsar el desarrollo de las empresas en Guerrero.