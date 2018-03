Educando con Valores

“Cada mes, las personas destinan casi 300 pesos a la compra de tabaco, lo cual equivale a 17.3% del salario laboral per cápita real; más de 50% de los consumidores fallece, mientras que los costos en salud son cada vez más elevados”

Organización Mundial de la Salud

El Informe de la Organización Mundial de la Salud sobre la epidemia mundial de tabaquismo se publicó el 19 de julio de 2017, y revela que el consumo de tabaco es la principal causa prevenible de muerte en todo el mundo, pues provoca la muerte de más de 7 millones de personas cada año. Además, afirma que sus costos económicos son enormes y ascienden en total a más de US$ 1,4 billones en atención de salud y pérdida de productividad. Es importante tener en consideración que el control del consumo de tabaco es una parte fundamental de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, bajo diversos argumentos, como que el consumo de tabaco es un importante y frecuente factor de riesgo para las enfermedades no transmisibles, que cada año provocan la muerte de 40 millones de personas, equivalente al 70% de todas las muertes en el ámbito mundial, -en particular 15 millones de personas entre los 30 y los 69 años de edad-. Un dato más es que arriba del 80% de esas muertes “prematuras” se producen en países de ingresos bajos y medianos.

Pese a datos alarmantes, -como el aportado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), con relación a que el 50% de quienes fuman fallecen como consecuencia del consumo de cigarrillos-, la industria del tabaco tiene como principal característica tener una muy alta letalidad. Se considera que en el mundo existen alrededor de mil millones de personas que fuman cigarrillos, de los cuales, el 80% vive en países de ingresos medios y bajos. Lo anterior, -desafortunadamente-, según diversas investigaciones, porque justamente en estos países las regulaciones son mucho más débiles y sus gobiernos y representantes populares son mucho más proclives a la corrupción y a aprobar leyes menos severas que las de los países más ricos. Otra cifra escalofriante que da a conocer la OMS es que, de las 7 millones de personas que fallecen a causa del consumo del cigarro, casi 900 mil son personas que, sin fumar, se encuentran expuestas constantemente al humo del cigarro, las cuales son conocidas como “fumadores pasivos”. En México al año fallecen más de 20 mil personas debido a las enfermedades pulmonares obstructivo crónicas (EPOC), y también se registran alrededor de otras 20 mil defunciones por distintos tipos de cáncer asociados directamente al consumo del tabaco. La prevalencia de la adicción en el país es enorme: casi el 17% de los mayores de 15 años se consideran fumadores.

Este problema de salud pública tiene diversas implicaciones, y por supuesto, también se asocia a la agenda de la salud mental. De acuerdo con las estadísticas que hay en el país, una de cada tres personas padece o padecerá depresión en algún momento de sus vidas, lo cual se asocia además a estrés y sentimientos de angustia, precursores ante los cuales miles de personas optan por el consumo de cigarrillos. Expertos (as) han aportado que la nicotina es una de las sustancias de mayor capacidad adictiva que hay en el planeta; por eso dejarla es todo un reto y por ello las tasas de reincidencia en el consumo de cigarros son muy elevadas, pues lo que ocurre es que, ante la ausencia de servicios integrales en el sector público, tanto para la rehabilitación de adicciones como de atención a la salud mental, las personas tienen que vivir los procesos y tratamientos prácticamente solas. De forma por demás lamentable, se trata de una industria que lucra con la vulnerabilidad de las personas, sobre todo de las más jóvenes; de ahí que deba destacarse que la edad promedio de inicio en el consumo de cigarrillos sigue descendiendo en el país y ahora se ubica en alrededor de los 14 años. El tabaquismo constituye una amenaza real al desarrollo de una sociedad, y sus efectos en las personas, la economía y las capacidades institucionales de atención a la salud, son letales. Especialistas mencionan que, para las y los jóvenes, fumar constituye adoptar una actitud adulta, pues piensan que imitando a los “mayores”, se hacen más grandes. Además, el o la joven puede manifestar una rebelión que poco a poco puede ir desapareciendo, en la medida en que se refuercen los lazos afectivos de la familia; sin embargo, si no los encuentra en ésta, los puede buscar en amistades, o bien, utilizando distintos escapes como el alcoholismo, las drogas y el tabaquismo. Por lo regular, empiezan a fumar cuando entran a la adolescencia, y entre los motivos está la curiosidad, y según diversas encuestas, de cada tres jóvenes que prueban el cigarro, uno (a) se convierte en fumador (a), con serias repercusiones a lo largo de su vida. La falta de conciencia del grave daño que el tabaco ocasiona al organismo es un factor fundamental, pues la mayoría de las y los jóvenes no conocen -o no quieren conocer- a fondo los trastornos y enfermedades que genera. Por ello, padres, madres y docentes debemos promover que la gente no fume, sobre todo, incidiendo en las nuevas generaciones.

De acuerdo con los datos de la Encuesta Global de Tabaquismo en Adultos – México, 2015, el 16.4% de la población de 15 años o más en el país son personas fumadoras activas; entre ellas, 10.6 millones son hombres y 3.8 millones son mujeres. También con base a la encuesta citada, el 56.9% de quienes declararon ser personas fumadoras, intentaron dejar de fumar en los últimos 12 meses previos; asimismo, en general, el 73.8% de quienes fuman declararon que planean o estaban pensando dejar de fumar, y a pesar de ello, el consumo no se ha reducido.

Por todo lo anterior, es importante saber que existe un Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT de la OMS), y que las estrategias de apoyo a la aplicación de medidas de reducción de la demanda de tabaco recogidas en el Convenio Marco, como las medidas denominadas “MPOWER” han salvado a millones de personas de una muerte temprana y permitido ahorrar cientos de miles de millones de dólares en la última década. Como referencia, MPOWER se estableció en 2008 para promover la actuación de los gobiernos en seis estrategias de control del tabaco en consonancia con el CMCT de la OMS, teniendo como objetivos: a) Vigilar el consumo de tabaco y las políticas de prevención; b) Proteger a la población del humo de tabaco; c) Ofrecer ayuda para el abandono del tabaco; d) Advertir de los peligros del tabaco; e) Hacer cumplir las prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio del tabaco; y, f) Aumentar los impuestos al tabaco.

