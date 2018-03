Va "El Bronco" al TEPJF

Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, acudirá ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para defender las firmas que el Instituto Nacional Electoral (INE) le anuló, y así lograr una candidatura a la Presidencia por la vía independiente.

Así lo anunció Javier Náñez Pro, representante de Rodríguez Calderón ante el INE, en un video difundido a través de redes sociales, donde criticó que “salió con la novedad el Instituto Electoral que no nos va a dejar las más de 810 mil firmas que nos marcó con inconsistencias, ¿cómo ven?”.

Náñez Pro comentó que revisaron 387 mil firmas con el INE, quien reconoció que se había equivocado en casi 15 mil apoyos ciudadanos, lo que dejaba a “El Bronco” a 6 mil apoyos para alcanzar el umbral mínimo para la candidatura independiente.

Sin embargo, dijo, cuando faltaba revisar los siguientes 800 mil apoyos, “dice el INE que ya no los puede revisar, ya no hay tiempo para revisarlos porque nosotros tenemos que hacer nuestros dictámenes.

Ante ello, cuestionó: “¿cómo ven, qué esconderán los consejeros electorales como para que no quieran que nosotros revisemos las propias firmas que enviaron, será que el Instituto no puede acreditar que los apoyos que nos va a a enseñar realmente son los que nosotros enviamos, será que no quieren los consejeros del INE que Jaime Rodríguez “El Bronco” no llegue a la boleta?”.

Náñez Pro aseguró que van a “promover todas y cada una de las impugnaciones y todos los recursos que tenemos a la mano jurídicamente, ante la Sala Superior del TEPJF”, para hacer cumplir la voluntad de todas estas personas que dieron su firma y su apoyo a Jaime Rodríguez.

En ese sentido, refirió que hasta el momento el TEPJF no ha resuelto los recursos de apelación en interpusieron previamente en defensa de las firmas recabadas por el equipo del “Bronco”, ante lo cual, se comprometió a mantener a la ciudadanía informada sobre su resolución.